“La transformación no se va”: Luisa María Alcalde en el AMLO Fest

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es apenas la primera etapa del proceso de transformación porque “como dice la canción de Grupo Frontera: La transformación no se va, no se va, no se va”.

Al ser la primera oradora de la celebración por el quinto año de triunfo electoral, la funcionaria dijo que este gobierno abrió la brecha.

“En 457 días, habrá de concluir la primera etapa del proceso de transformación, pero eso no significa un descenso, al contrario estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación”, aseguró.

Al estar, dijo, en “el escenario de las grandes transformaciones” afirmó que se trata del triunfo de la población que siempre estuvo abandonada, de los estudiantes de escasos recursos y de otros sectores ignorados.

“Ese es el relevo generacional que asume su papel protagónico en esta historia” y afirmó que “eso es lo que le molesta a las minorías que se sentían dueños de este país” y que son las mismas que no podían creer que personas de todos los sectores podrían representar a la población.

Acusó a ese grupo de poder de racismo, clasismo y misoginia, pero dijo que “siempre habrá pensamiento conservador”.

Son “por lo menos 63 ocasiones en que se ha acudido al llamado del hoy presidente miles de plazas públicas de todos los municipios (…) Es el triunfo de todas y todos nosotros”, puntualizó Alcalde.