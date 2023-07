Sepultan entre aplausos y lágrimas al exlíder de autodefensas, Hipólito Mora, en La Ruana

Funeral del ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora . Foto: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).- Con la asistencia de cientos de personas, este sábado fue sepultado el fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, quien murió asesinado junto con tres de sus escoltas el pasado jueves, al sufrir una emboscada a unas cuadras de su domicilio en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista.

Antes, se realizó una ceremonia religiosa en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que fueron llevados los ataúdes de Mora Chávez y de dos de sus escoltas ultimados: Roberto Naranjo Andrade y Calixto Álvarez Andrade.

Al concluir, el cortejo fúnebre partió rumbo al cementerio de la comunidad, en medio de aplausos, lágrimas y música de mariachi.

La víspera, Guadalupe Mora, hermano del exlíder de autodefensas, exigió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detener a todos los responsables del cuádruple asesinato o de lo contrario organizaría un nuevo levantamiento civil armado en La Ruana.

Mientras el cuerpo de Hipólito Mora era velado, Guadalupe declaró a la agencia de noticias española EFE: “Ya muchas personas, amigos míos y amigos de mi hermano Hipólito, me han llamado (y me han dicho) que están conmigo, que nomás diga yo y agarramos las armas. Yo se lo voy a dejar al gobernador, todo está en él, si no hace pronto justicia o nos deja solos como estamos, vamos a agarrar las armas pronto”.

En respuesta, el mandatario indicó que su gobierno no permitirá un nuevo levantamiento civil armado:

“No hay justificación para grupos fuera de la ley, llámense como se llamen: delincuencia organizada, autodefensas, grupos de civiles armados; es lo mismo. Violencia contra violencia solo generó más violencia, ya los estudios internacionales y nosotros mismos lo podemos constatar, las autodefensas no generaron seguridad a Michoacán, al contrario, se exacerbó aún más”.

Entrevistado por varios reporteros, Ramírez Bedolla aseguró que el movimiento de autodefensas surgido en 2013 sólo dejó “una estela más de sufrimiento innecesario, así como condiciones de violencia e inseguridad que permanecen hasta la actualidad”, por lo que “a cualquier grupo de personas armadas, llámese como se llame, lo vamos a detener”.

Respecto del asesinato de Hipólito Mora, el titular del Ejecutivo estatal se quejó de que el hecho se convirtió en el pretexto para “usar la desgracia políticamente para atacar al gobierno y a Michoacán de la manera más vil”.

Exhortó: "Que se ganen el voto limpiamente. Ya veremos estos días, porque van a aprovechar lo más posible en sacarle jugo a la desgracia para hacer politiquería. Eso lo van a hacer, ya lo sabemos. Tenemos mucho tiempo en esto, pero que no se les olvide que no somos iguales. Nosotros atenderemos el tema con toda la responsabilidad".

Tras ofrecer que el múltiple homicidio no quedará impune, el gobernador comentó: “El ataque vino de un grupo de una banda de delincuentes de esa zona, o que en algún momento fueron aliados, se traicionaron entre ellos, salieron mal y se confrontaron”.

A juicio de Ramírez Bedolla, el asesinato de Hipólito Mora es uno de los golpes más duros para la sociedad michoacana de los últimos años, por lo que las corporaciones de seguridad trabajarán para llegar hasta las últimas consecuencias y lograr que se haga justicia.