Periodistas y activistas protestan en Segob tras el asesinato de Luis Martín Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Periodistas y activistas protestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por el asesinato del periodista y corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez.

Frente a las rejas de la Segob, los miembros de la organización Tenemos Que Hablar (TQH) urgieron un cambio en las cuestiones laborales y en la protección de periodistas por parte de los medios de comunicación.

"A la hora de que se nos asigna alguna cobertura en una región hostil o peligrosa, a sólo 6 de cada 10 se nos realizan una evaluación de riesgos previo a nuestro envío a campo, pero buena parte de nosotras ni siquiera sabe si tal evaluación se realiza por parte de nuestro superior", pronunció Eduardo Cordero, periodista y miembro de TQH.

Jorge Meléndez Preciado, periodista con 30 años de experiencia, comentó para Proceso que pese a los cambios de los gobiernos, la violencia hacia los periodistas persiste y ha empeorado desde la muerte de Manuel Buendía.

"Cada presidente que llega desde hace más de 30 años que estoy protestando, dice que va a cubrirnos, que va a protegernos, con un mecanismo de protección a periodistas que no sirve para nada, han matado a periodistas junto con los hombres que les dan el mecanismo", señaló Jorge Meléndez.

Indicó que las nuevas generaciones han cambiado para bien, pero que las condiciones laborales de los medios han empeorado con los años.

"No les dan salarios dignos, no les dan seguro, no les dan protección a sus familias y no les dan posibilidades de retiro," dijo el periodista.

La periodista Marcela Turati denunció que el mecanismo para proteger periodistas y defensores de derechos humanos pretende quitarle las medidas a varios periodistas y que los casos de Javier Valdez y Miroslava Breach no se han resuelto, pese a los dichos de las autoridades.

"La gente se pregunta, ¿esos quiénes son? ¡Son los periodistas exigiendo solución!", gritaron varios periodistas en protesta.