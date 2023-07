“Ya chuparon faros”, Xóchitl Gálvez no levanta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que puede adelantar que la alianza opositora con Xóchitl Gálvez como candidata presidencial en 2024 “ya chuparon faros”, porque les falló querer engañar al imponer a una persona que nació en un pueblo.

Insistió en que a la panista “la están inflando, pero no levanta, no va a levantar porque son otros tiempos, ya la gente está mucho muy consciente (…) Y el haber nacido en un pueblo no significa que le tengan amor al pueblo”.

También señaló que en muchos casos “quienes vienen de abajo son ladinos y son racistas y clasistas, se olvidan de sus orígenes”.

Al recordar que Gálvez fue delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, consideró que “ahí la escogieron los que quieren regresar por sus fueros. Nada más que eso está por verse, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero la gente ya no se va a dejar engañar”.

El mandatario federal dijo que en muchas ocasiones en los pueblos los más represores son caciques que también son de origen popular pero que olvidan su pasado y “hay algunos que hasta se blanquean”, y habló del caso de Porfirio Díaz que quiso entrar en el círculo de otra clase, “porque hay algunos que traen complejos y que quieren figurar arriba y a veces llegan a tener dinero, pero lo que quieren es tener roce social”.

Apuntó que “en estos tiempos benditos” ya es muy difícil que se engañe si no se tiene amor al pueblo, aunque se venga de cuna humilde; dijo que “los mandamás piensan que pueden engañar, no, les falló” y opinó que aunque haya nacido en un pueblo son cosas distintas.