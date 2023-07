AMLO rechaza gasto en espectaculares y publicistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está de acuerdo con el gasto excesivo en decenas de espectaculares donde aparecen los aspirantes a la presidencia de la República por parte de su movimiento.

Tampoco recomienda que gasten en contratar a publicistas: “qué van a saber estos”.

Aunque el presidente consideró que el dinero para los espectaculares “puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes”, dijo que “ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”.

Dijo desconocer si los estén contratando, pero en caso de que así sea “yo creo que no estarían actuando correctamente”, pero ellos decidirán si quitan los espectaculares que se ven en todo el país porque “ya nada de eso ayuda”.

Agregó que tampoco funciona contratar a los publicistas y les pidió que no les hagan caso porque “no tienen conocimiento de las pasiones, de los sentimientos del pueblo de México. No conocen, esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente; les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural (…) Qué van a saber estos”.

Incluso les dio las recomendaciones básicas “y no les cobro nada”: la primera es “ríete”, “vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente. Te puedes poner un traje, un saco, o una guayabera o un vestido artesanal. Las frases, hay unos que les recomiendan: ‘Habla más del cambio climático’.

“Hay una palabra que está muy de moda, la sororidad (…) la resiliencia, la empatía y ‘miente, miente, miente bastante, di que vas a resolver todos los problemas”.

Sugirió que en lugar de gastar en ese tipo de publicidad, hagan trabajo casa por casa, antes tenían que ir a unas 200 y a quien quería ser candidato se le daba dinero para unos tenis, un morral, una gorra y para volantes. “Es tocar la puerta, soy fulano de tal, vengo a esto, aquí le dejo. Y a otra, y a otra, y a otra”.

“Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa, en el 88. Yo llego con un morral y unos volantes, y eran camiones urbanos, y estaba yo en la parada y le pedía yo permiso, oportunidad al chofer, y me decía que me subiera”, recordó.

El mandatario federal consideró que ahora “es pura campaña de aire y empezaron a haber charlatanes que ofrecían hacerte tu campaña por internet y te cobraban una cantidad, y que seguramente te iban a conocer en todos lados y que ibas a sacar muchos votos. Cuando se celebraba la elección no sacaban votos, porque no es así”.