Creel dice ser el más conocido de la oposición y presume empate con Adán Augusto

LEÓN, Gto. (apro).- Santiago Creel Miranda, aspirante a representar el Frente Amplio por México con miras a la elección de 2024, aseguró que es el más conocido de las 13 personas inscritas en el proceso interno de los partidos de oposición, además se declaró en empate técnico con Adán Augusto López Hernández, aspirante de Morena.

En conferencia de prensa en la ciudad a la que llegó para reunirse con militantes panistas de Guanajuato, el también presidente de la Cámara de Diputados descartó solicitar licencia al cargo. Sostuvo que las encuestas lo mantienen a la par del exsecretario de Gobernación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero él sin hacer propaganda con recursos públicos.

"No he puesto un espectacular, no tengo una barda pintada, no he hecho eventos de siete, 10 mil, 30 mil personas, no he utilizado los recursos del gobierno y estoy en un empate con Adán".

El panista decidió arrancar en Guanajuato, un estado donde el PAN ha gobernado desde hace 32 años, el recorrido por el país en busca de las 150 mil firmas que tiene que reunir para poder seguir en el proceso para representar al Frente Amplio por México. En el evento lo acompañó la dirigencia estatal y el diputado federal por Guanajuato, Jorge Espadas.

Santiago Creel se mostró confiando en obtener las firmas para seguir en el proceso, aunque se negó a decir quién o quiénes serán su enlace en Guanajuato, al señalar que sigue revisando los perfiles que resulten conciliadores para no dividir al partido.

También, el diputado federal respondió a críticas que hizo hace unas semanas Lilly Téllez porque su lugar en el Legislativo lo obtuvo por la vía plurinominal.

"He obtenido millones y millones de votos para mi partido. El partido me ha pedido encabece listas para poder llevar a cabo campañas nacionales, no radicarme en un distrito. En la última elección, en la de 2018, yo quería ir a mi distrito que es el 10 en la alcaldía Miguel Hidalgo, me pidió el partido que me fuera de diputado plurinominal para hacer una campaña nacional y la hice", expuso.

En su visita por León, previo a un encuentro con militantes, señaló que seguirá con el proceso para representar al Frente Amplio sin dejar la Cámara de Diputados porque Morena lo quiere fuera para evitar que sigan su curso las controversias constitucionales que se han promovido por decisiones de López Obrador y la mayoría de Morena en el Legislativo.

"Morena ya se dio cuenta lo que implica las facultades constitucionales del presidente de la cámara, ahora sí quieren removerme porque quisieran ellos revocar las controversias constitucionales".

Respecto a la crisis de violencia e inseguridad que se vive en Guanajuato, Santiago Creel responsabilizó al Gobierno Federal porque, dijo, el problema es la presencia del crimen organizado, el uso de armas exclusivas de las fuerzas armadas y el robo de combustible, todos son delitos que corresponden a la Federación y no al gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez.