Defensores advierten que el “Plan Ángel” de Ebrard es un riesgo de espionaje para periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El paquete de herramientas tecnológicas con el que Marcelo Ebrard Casaubón pretende basar su estrategia de seguridad en caso de llegar a la Presidencia de la República acarrea riesgos en materia de espionaje contra periodistas que “son bastante preocupantes”, advirtió Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Este lunes, Ebrard anunció una política de seguridad basada en la adquisición de ocho nuevas tecnologías –cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en vías públicas, sistemas de “reconocimiento morfológico” de delincuentes, drones o detectores de armas, entre otros– que, según el excanciller, permitirán prevenir los delitos.

Sin embargo, de acuerdo con Hootsen, “las implicaciones de este plan para la libertad de expresión en México, considerando todo el espionaje ilegal por parte del Estado durante las últimas décadas, son bastante preocupantes”, por lo que preguntó cómo el aspirante a la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024 garantizará que un arsenal tecnológico tan desarrollado no será abusado por agentes del Estado.

El representante del CPJ se refirió así a los casos de espionaje perpetrados por agencias del gobierno contra periodistas y defensores de derechos humanos desde hace años, incluyendo, en este sexenio, el uso ilegal del spyware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra reporteros de diversos medios.

En una presentación de su estrategia de seguridad –al que llamó “Plan Ángel”–, Ebrard agregó que impulsará la creación de una plataforma de procesamiento de todas las bases de datos gubernamentales en materia de seguridad, que será administrada por una inteligencia artificial, la cual “no podrá ser corrompida ni cometer errores humanos”.

“Mientras el gobierno ilegalmente espía, niega que espía, no investiga el espionaje y no pasa ninguna legislación para establecer criterios claros sobre la limitación del espionaje, no debe proponer aumentar su capacidad de espiar”, insistió el activista.