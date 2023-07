Despiden a servidores de la Nación cuando acudían al AMLOFest

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Servidores de la Nación de Chihuahua acudieron este 1 de julio al festejo de los cinco años de triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el zócalo de la capital del país. Se trasladaron por una orden, pero también porque sentían agradecimiento. El trayecto de casi 36 horas, ida y vuelta, lo valía para mantener su trabajo.

Durante el viaje a la Ciudad de México les llegó un mensaje contundente: “Llegas del viaje y el lunes ya no te presentas a trabajar”, relató Samantha, trabajadora que tenía un contrato temporal al que le faltaban dos meses para concluir.

Cien trabajadores de Bienestar en Chihuahua llegaron a la capital con la mala noticia. Ya habían hecho el gasto para el viaje de dos días con el objetivo de contribuir a llenar la plancha del zócalo capitalino. Muchos se sentían parte de la Cuarta Transformación. Eran trabajadores de una de las secretarías más importantes, la de Bienestar, encargada de llevar los programas sociales a todos los sectores más necesitados del país.

Mientras el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional tocaba en el escenario colocado afuera del Palacio Nacional, algunos de los afectados mostraron pancartas que denunciaban un “despido masivo”.

“Fueron cien personas despedidas injustificadamente. Nos quedan dos meses de contrato. Sabemos que éste es temporal, pero esto es injustificado y por teléfono, que es ilegal”, afirmó Samantha, una de las afectadas.

#Video | Tras acudir al evento por el quinto aniversario del triunfo de AMLO, Servidores de la Nación de Chihuahua fueron despedidos. “Llegas del viaje y el lunes ya no te presentas a trabajar. | Crédito: @dalies10 pic.twitter.com/FS9Czh1chA — Proceso (@proceso) July 11, 2023

Despido “masivo e injustificado”

En cada región los servidores de la nación son guiados por coordinadores o delegados que se convierten en líderes que responden a grupos de Morena.

“Son las afectaciones a personas entre adultos mayores, familias, para las que en muchos casos eso es el único sustento. Recursos Humanos nos dijo que era una orden de Ariadna Montiel (secretaria de Bienestar) y es injustificado, algo personal con Marcelino Gómez Brenes y con el delegado (Juan Carlos) Loera”, aseguró la trabajadora.

Montiel. "Órdenes" desde la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

A finales de enero de este año, Marcelino Gómez Brenes anunció su separación del cargo como director regional de Bienestar en el municipio de Chihuahua. El exfuncionario apoya los recorridos del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien busca coordinar los Comités en Defensa de la Transformación, eufemismo utilizado por Morena para designar a su candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Marcelino también impulsa a la diputada federal Andrea Chávez y en Chihuahua es perfilado como futuro candidato a la alcaldía de la capital del estado.

Al despedirse del cargo afirmó que busca entregarse a esa labor de tiempo completo para “construir la continuidad de la Cuarta Transformación”, la cual, dijo, debe ser la prioridad de todos los que luchan por la regeneración nacional “tras décadas de saqueo, corrupción y neoliberalismo”.

Los recorridos de López Hernández están planeados para 70 días, como lo indican los lineamientos de Morena, mientras que los trabajadores que denunciaron el despido afirmaron que buscarán una solución para concluir su contrato en puestos operativos en el Banco del Bienestar, la incorporación de adultos mayores, de personas con discapacidad y atención al beneficiario.

Servidores de la Nación. Fragilidad laboral/ Foto: Alejandro Saldívar

Para otros trabajadores este asunto “es algo personal, independiente de las labores, porque nosotros somos personas que trabajan, no somos personas que tienen cartas administrativas, que no piden permisos, que llegan puntuales, entonces (el despido) fue injustificadamente: solamente ya no te presentas el lunes que llegues y pues que te vaya bien, aun quedándonos dos meses de contrato”.

Samantha refirió que “llegamos aquí con esta sorpresa, o sea, nos hubieran avisado antes y pues no se hace el gasto del viaje”.

También fue enfática al asegurar que “aquí Marcelino Gómez Brenes está apoyando a Adán Augusto. Ya se le informó a Adán Augusto qué es lo que se está haciendo. Realmente no sabemos si el presidente sepa que se hizo este despido masivo, pues es injustificado, que fuera una orden de Recursos Humanos (de Bienestar) de aquí de México, como para poder decir: te despido por esto esto y esto. Sí, es orden de Ariadna Montiel”.

Los inconformes consideraron que de no haber una respuesta planearán algunas acciones porque se trata de un grupo importante de personas.

La trabajadora que llegó en el viaje conjunto desde Chihuahua permaneció en la Ciudad de México hasta este lunes 3 con la intención de encontrar a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y exponerle el caso, dado que la funcionaria todos los lunes se presenta en la conferencia del presidente López Obrador en Palacio Nacional para presentar avances de entrega de programas sociales en el entorno del Tren Maya; sin embargo, en esta ocasión no acudió a la sede presidencial, hecho que no sucedía por varias semanas.

Funcionarios del área de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia refirieron que no recibieron ninguna queja al respecto. Afirmaron que de haberla recibido se debe canalizar, por instrucción presidencial, a la titular de la dependencia (en este caso Bienestar) para que resuelva el tema.