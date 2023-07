Detectan beneficiarios falsos de apoyos sociales y pagos sin justificación en municipios de Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con irregularidades que van desde medicinas, fertilizantes y softwares pagados, pero no localizados, hasta rehabilitación de caminos, renta de maquinaria y entrega de apoyos sociales de los que no existe soporte documental, cinco municipios hidalguenses acumularon observaciones por 213 millones 391 mil 379.23 pesos en la cuenta pública 2022. Estos ayuntamientos también están implicados en el esquema de simulación de servicios y pagos por insumos Covid-19 no hallados, conocido como “la estafa siniestra”.

De la revisión de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASEH) detectó que no hay documentación que justifique una “adquisición de materiales de construcción y agregados para diversas comunidades”, por la cual, al amparo de la partida. Ayudas sociales a comunidades, el municipio de Acaxochitlán otorgó el contrato PMA/CAA/01/INV/2022, por 7 millones 18 mil 350.22 pesos. Los auditores, añade el dictamen, también revisaron los expedientes unitarios y aplicaron entrevistas con los supuestos beneficiarios, sin que se acreditara el gasto.

Con el mismo procedimiento, inspección de expedientes y entrevistas directas, detectaron que no se acreditó la aplicación de 3 millones 804 mil 243.87 pesos en favor de las comunidades de esta demarcación rural ubicada en la región Otomí-Tepehua, que, con base en el contrato PMA/CAA/02/INV/2022, correspondían a ayudas sociales.

El mismo esquema se habría empleado en dos contratos subsecuentes para apoyo a la población –que no reconoce tal beneficio– PMA/CAA/03/INV/2022 y PMA/CAA/04/INV/2022, por 2 millones 374 mil 574.06 y 4 millones 58 mil 969.73 pesos, para la supuesta adquisición de materiales de construcción, agregados y arrendamiento de maquinaria pesada.

En total, de la revisión de los expedientes unitarios de la partida Ayudas sociales a comunidades, Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, realizó erogaciones por un importe de 11 millones 998 mil 400 pesos con 3 proveedores que no se encuentran en el padrón de proveedores. El ayuntamiento, en los requerimientos de la auditoría, no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

Sin embargo, no son las únicas inconsistencias: los auditores detectaron un pago de 69 mil 600 pesos por diseño de módulos metálicos, lotificación de espacio para ubicación de módulos y presentación de render, por el que la alcaldía realizó una transferencia electrónica bancaria el 20 de abril de 2022; sin embargo, el proveedor no prestó el servicio, según las actas circunstanciadas números ASEH/DGFSM/030/ACX/2022, ASEH/DGFSM/031/ACX/2022, ASEH/DGFSM/032/ACX/2022, ASEH/DGFSM/033/ACX/2022.

Lo anterior lo identificó la ASF de la revisión a los auxiliares contables del gasto, póliza de egreso C00755, transferencia electrónica, comprobante fiscal digital por internet y memoria fotográfica correspondiente a la partida de “Prestación de servicios profesionales”.

Por la póliza C00722 del 5 de abril de 2022 se cargó al erario un importe de 68 mil 850 pesos por decoración de remolques, iluminación, distribución de espacios; no obstante, la ASEH detectó que el servicio no fue proporcionado.

También, corroboró que de las partidas “Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados”, “Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales”, "Prestación de Servicios Profesionales" y “Gastos de orden social y cultural” no se realizaron los procesos de adjudicación para las adquisiciones, de arrendamientos y servicios de acuerdo a la norma, aunado a cargos improcedentes por recargos y actualizaciones del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por 1 millón 315 mil 563 pesos, como consecuencia de falta de pago en tiempo y forma, lo cual, refiere el dictamen, consta en el acta circunstanciada ASEH/DGFSM/035/ACX/2022 del 14 de abril de 2023.

En total, en Acaxochitlán se determinaron 23 observaciones que generaron 16 Recomendaciones, 7 Pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por 18 millones 710 mil 150.88 pesos.

Singuilucan

El mayor faltante, 84 millones 516 mil 632.48 pesos están en Singuilucan, al sureste del territorio estatal, en la región del Valle de Tulancingo.

Después de inspeccionar las pólizas de egresos, transferencias bancarias, comprobante fiscal digital por internet, así como el presupuesto y generador de obra, el ayuntamiento tiene 6 millones 103 mil 525.01 pesos sin corroborar como servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. Igualmente, otros 850 mil 885 pesos fueron cargados en reparación mayor de vehículos y 14 mil 576.01 pesos como adquisición de refacciones, de los cuales tampoco hay evidencia.

Singuilucan tampoco comprobó 485 mil pesos en “prendas de protección”, registrados en la póliza C00549; otros 116 mil en “papelería impresa”, que corresponden a la póliza C01017; un millón en “otros arrendamientos” (póliza C00541); 15 mil 544 en “muebles de oficina y estantería” (póliza C01021); 330 mil 799.28 pesos en “materiales y útiles de impresión” (sin póliza); 275 mil 400 pesos en “materiales y suministros médicos” (póliza C00550), y 6 millones 469 mil 893.16 pesos “en material eléctrico”.

Sin evidencia documental de las adquisiciones están otro 1 millón 172 mil 600 pesos en “material para oficina”, 1 millón 285 mil pesos en “gratificación anual” y 15 millones 147 mil 90.82 pesos en “gastos de ceremonial”.

La ASEH detectó que en “Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres” hubo pagos por duplicado por 50 mil pesos, más falta de documentación justificativa, en la misma partida, por 498 mil 526.46 pesos.

En combustibles, este municipio también tiene sin acreditar 353 mil 926.82 pesos, mientras que en “Material de limpieza” no hay documentación que ampare una erogación de 4 millones 718 mil 897.41 pesos, ni evidencia de que la póliza de egresos C01059, por 250 mil pesos y el mismo fin, haya sido dotada, como tampoco 73 mil 672.02 pesos en “conservación y mantenimiento de inmuebles”, ni 1 millón 904 mil 482.57 pesos en “ayudas sociales”.

Sin embargo, el mayor monto observado a este municipio, a cargo del edil Marcos Miguel Taboada Vargas, de Nueva Alianza, corresponde a 24 millones 763 mil 472.27 pesos cargados al erario por arrendamiento de maquinaria y equipo, sin que haya documentación que valide la operación, ni evidencia comprobable de que se llevó a cabo.

Entre las inconsistencias igualmente se encuentra que 13 mil 578.33 pesos no fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo como se estableció en el Convenio de Apoyo, además de que la ASEH detectó la falta de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación con valor de 70 mil 400.01 pesos.

En la obra “construcción de banquetas y guarniciones Matías Rodríguez” se detectó el pago duplicado por 394 mil 827.58, pesos de acuerdo a la erogación registrada en la póliza de egresos C00178 el 4 de febrero de 2022.

Las inconsistencias siguen: en la partida de “utensilios para el servicio de alimentación”, el municipio no acredita la debida aplicación de 185 mil pesos registrados en la póliza C00545 con fecha del 1 de junio. Asimismo, no hay documentación que ampare el uso de 2 millones 380 mil 474.20 pesos en vestuarios y uniformes que el municipio afirma adquirió.

De igual forma, de la revisión a las pólizas de egresos, requerimientos de pago y su póliza cheque, correspondiente a la partida de sueldo base al personal eventual, se detectó la falta de documentación comprobatoria por 12 millones 964 mil 927 pesos, como se hizo constar en el acta circunstanciada ASEH/DGFSM/002/SIN/2022 de fecha 26 de abril del 2023.

El municipio registró en la póliza C00542 1 millón 887 mil 925 pesos por servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, pero no acreditó la debida aplicación de los recursos; de igual forma, intentó justificar 12 millones 964 mil 927 pesos en sueldo base al personal eventual pero, tras la revisión a la cuenta pública, no lo consiguió.

Tepeji del Río

Presidido por el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla, quien recién renunció al Partido Revolucionario Institucional para universe al movimiento Grupo Plural Independiente (GPI) del exgobernador Omar Fayad Meneses, Tepeji del Río debe autentificar el uso de 41 millones 124 mil 986.04 pesos.

El municipio registró, en su actividad contable, 952 mil 439.99 pesos en refacciones y accesorios menores de equipo de transporte de los cuales no hay documentos que acrediten las adquisiciones, lo mismo en 500 mil pesos en “artículos de papelería”, 250 mil pesos en material de limpieza, 979 mil 760 en gravilla, arena y grava, así como 8 millones 695 mil 813.20 pesos en materiales de construcción.

De la misma revisión a las pólizas de egresos y presupuestales, comprobantes fiscales digitales y transferencias bancarias, no se acreditó “la debida aplicación de los recursos” por 11 millones 364 mil 893.52 etiquetados como material eléctrico y electrónico, de 953 mil 632 pesos en malla electrosoldada, corrugada recta y varilla, 787 mil 872 pesos en fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, aunque en este último caso hubo una póliza de egresos, C03527, y una transferencia bancaria que fue rastreada.

En insumos y suministros médicos el municipio también registró la utilización de 4 millones 218 mil 69.50 pesos, pero, de acuerdo con la auditoría, no se acreditó la debida aplicación de los recursos.

Del rastreo de una transferencia hecha el 21 de junio, que es parte del registro contable en la póliza de egresos C02822, los inspectores detectaron que se cargaron 203 mil 999.68 pesos por “Otros materiales y artículos de construcción y reparación”, por los cuales no existe contrato ni evidencia que fueran entregados.

El municipio cargó 700 mil pesos en compra de juguetes y enseres para los días del niño y de las madres; no obstante, no acreditó la aplicación de los recursos, lo cual consta en el acta circunstanciada ASEH/DGFSM/001/TER/2022 del 18 de abril de 2023; 600 mil más, parte del registro contable de la póliza de egresos C02810 que fueron pagados a un proveedor por servicios de limpieza y separación de desechos, tampoco cuentan con documentación justificativa.

En pago del traslado y flete de maquinaria retroexcavadora, motoconformadora y excavadora, que en el registro contable del ayuntamiento representan 930 mil 600 pesos, los auditories tampoco corroboraron que existiera evidencia documental que los acredite.

Siete millones 728 mil 900 pesos están registrados como “renta de maquinaria”, la cual, refiere el dictamen de la ASEH, “no cuenta con el soporte documental que justifique el gasto y de la cual el municipio no acredita la debida aplicación de los recursos”.

Asimismo, una transferencia del 21 de junio que fue rastreada, la cual corresponde a la póliza de egresos C02821 por un pago del alquiler de camionetas que ascendió a 200 mil pesos, también fue observada debido a que no se acredita el movimiento.

De la partida de Combustibles, lubricantes y aditivos, identificaron una transferencia electrónica por 300 mil pesos por pago de 70 cubetas de aceite y 50 aditivos de aceite, y aunque en favor del ayuntamiento se emitió un comprobante fiscal digital por internet (CFDI), los auditores afirmaron que no se acreditó la aplicación de los recursos.

Igualmente detectaron la falta de documentación justificativa por 1 millón 963 mil 5.83 pesos en materiales de construcción; 4 millones 218 mil 69.50 pesos en insumos y medicamente médicos; 787 mil 872 pesos en fertilizantes y pesticidas, así como 953 mil 632 pesos en malla y varilla. En ninguno de los casos, advirtió el ente fiscalizador, se comprobó el adecuado uso de los recursos públicos.

De la misma la revisión a las pólizas de egresos y presupuestales, al igual que comprobantes fiscales, 11 millones 364 mil 893.52 pesos supuestamente gastado en electrónicos y 8 millones 695 mil 813.20 pesos en material de la construcción fueron identificados en pólizas, mas no hay se validó el correcto uso presupuestal.

Con el mismo método, el 17 de junio el municipio transfirió 250 mil pesos a un proveedor por “artículos de limpieza”, sin que se compruebe el gasto, como tampoco 979 mil 760 pesos en gravilla, arena y grava; 500 mil en artículos de papelería, y 952 mil 439.99 pesos en llantas de diversas rodadas, cámaras y corbatas por los que el 29 de marzo se expidió un CFDI, pero que, a consideración de la ASEH, no tienen soporte documental, lo cual consta en el acta circunstanciada ASEH/DGFSM/007/TER/2022.

Tlahuelilpan

En Tlahuelilpan, que en el año observado fue regido por José Alfredo Díaz Moreno –separado del cargo y procesado por probable implicación en la “estafa siniestra” – el ayuntamiento registró 18 millones 380 mil 890 pesos en arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, pero no hay documentos que autentifiquen este movimiento; asimismo, 20 millones 996 mil 662 pesos fueron a “Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información”; sin embargo, la auditoría asevera que “no existe ningún bien informático instalado y operando que estuviese relacionado con alguno de los listados en el contrato”, situación que quedó descrita en el Acta Circunstanciada número ASEH/DGFSM/002/TLA/2022, del 20 abril pasado.

Ambas irregularidades confirman observaciones por 39 millones 377 mil 552 pesos.

Yahualica

En tanto que en Yahualica, con observaciones por 29 millones 662 mil 57.83 pesos, existen pagos improcedentes por recargos y actualizaciones del Impuesto Sobre Nómina que suman 231 mil 330 pesos, derivado de la falta de pago en tiempo.

En “arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”, el municipio cuantificó 433 mil 641.15, pero, después del análisis de pólizas de egresos, transferencias bancarias, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, comprobantes fiscales digitales por internet, credencial para votar con fotografía, constancia de situación fiscal, registro estatal de proveedores persona física, y fotografías, los auditores sostienen que no hay soporte documental.

Los mayores cargos son de 13 millones 644 mil 123.68 pesos en “conservación y mantenimiento menor de inmuebles”, y 14 millones 999 mil 600 pesos en "Software" y "licencias informáticas e intelectuales". Aunque los movimientos presupuestales existen, no se justifica el gasto, indicó la ASEH.

En este municipio, el edil Elías Sanjuán Sánchez está vinculado a proceso, también por “la estafa siniestra”, pero él lleva su proceso recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca desde el 23 de noviembre de 2022, cuando fue aprehendido.

Estos cinco municipios, de acuerdo con el rastreo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado, participaron en la posible malversación de recursos a través de “la estafa siniestra”: Singuilucan, con una imputación de 109 millones 645 mil 325 pesos; Tepeji, con 98 millones; Tlahuelilpan, con 18 millones 380 mil 890 pesos; Acaxochitlán, con 32.9 millones, y Yahualica, con 29.2 millones de pesos.