Esta es la diferencia entre Xóchitl Gálvez y los aspirantes de la 4T, según AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Xóchitl Gálvez, a quien señala como candidata a la presidencia para 2024 por la oposición, es parte del grupo de poder. “Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos, son peleles, títeres y empleados de la oligarquía”, aseguró.

En cambio, dijo, los aspirantes presidenciales de su movimiento “van a tener autonomía, serán independientes y tendrán solo como amo al pueblo de México”.

En su conferencia mañanera el presidente afirmó que “la señora Xóchitl Gálvez es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández”.

Y luego aseguró que “en cambio, los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación, hombre o mujer, van a tener autonomía, serán independientes y tendrán como único amo al pueblo de México”.

De la legisladora panista también aseguró que se están preparando “porque como no les funcionó lo de Xóchitl, porque ese globo no voló, van, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia”.

Dijo que esa es su percepción porque conoce muy bien a sus oponentes, los enfrentó durante años y son predecibles, “pues les acabo de dar a conocer lo de Gurría. Les aseguro que 99 por ciento de los mexicanos no sabía eso de Gurría y es que no quisieran saberlo, es que no se informaba al pueblo. Los medios estaban totalmente apergollados, controlados y siguen estando. Nada más que ahora existen las redes sociales, la mañanera y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega al más apartado rincón del país”.

También afirmó que deben tener la tranquilidad “quienes simpatizan con la transformación”, porque sus sustitutos “son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes” y llamó a tener confianza “de que va a continuar la transformación”.

El presidente López Obrador dio un “consejo respetuoso” a sus simpatizantes para que “no entren en discusión con personas que están completamente cerradas, en familia lo que se llega al acuerdo es decir ‘no hablemos de política porque no nos vamos a entender’ y yo creo que eso es bueno”.