La oposición va a fracasar por la imposición de Xóchitl Gálvez: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador vislumbra que la oposición va a fracasar por la imposición de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial en 2024 que no logran “inflar” y por tener a la cabeza de su proyecto a José Ángel Gurría, que señaló como parte de los responsables del Fobaproa. “Su proyecto es robar”.

“Ya chuparon faros”, Xóchitl Gálvez no levanta: AMLO

“¿Quién es el responsable del proyecto?, José Ángel Gurría. Se le llegó a llamar el ángel de la dependencia. ¿Qué no pueden buscar a otro? ¿Que no tienen economistas, especialistas?, tienen que regresar a los mismos”, por lo que consideró que el triunfo de la reacción es moralmente imposible.

El mandatario cuestionó: “¿Cuál es el proyecto? Ese, el de poner al gobierno, y sobre todo al presupuesto que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta, por eso hablamos del modelo neoliberal pero la verdad que no se trata de un modelo económico sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo”.

Consideró que su proyecto “no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto en la fachada porque en el fondo. Su proyecto es robar pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno para servirle a las minorías”.

Agregó, en el caso de Gurría que, después de una crisis provocada por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se decidió rescatar a “los de arriba con la mentira de que eso iba a tener un efecto favorable para las pequeñas y medianas empresas” y se dio la aprobación del Fobaproa.

“Estaba ángel Gurría, estamos hablando de 1997-98 me acuerdo porque era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar Labastida y Gurría”, por eso afirmó que “quieren regresar, yo también quiero que regresen pero lo que se robaron”.