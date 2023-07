Sheinbaum pide a simpatizantes que “bajen” los espectaculares que la promocionan rumbo al 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Ciudad del Carmen, Campeche, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, obedeció la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a sus compañeros simpatizantes en los estados para que “bajen” los anuncios espectaculares que la promocionan para ser la abanderada del partido en las elecciones del 2024.

Así contestó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a la prensa que la cuestionó sobre el llamado que hizo el tabasqueño en su conferencia “mañanera” a las llamadas “corcholatas” a no hacer “lo mismo que los conservadores” al promocionarse en anuncios espectaculares.

Después de hacer un recorrido por el mercado municipal “Alonso Felipe de Andrade” en la capital de la entidad, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su equipo de trabajo no ha pagado publicidad exterior en espectaculares.

Nosotros no los hemos pagado, no los hemos promovido, pero hay compañeros y compañeras que nos ayudan y los han subido en algunos estados", afirmó.

Se refirió a algunos casos en particular en los que se le muestra en la portada de una supuesta revista: “En algún momento di una entrevista que me hicieron en alguna revista y ellos promovieron la revista, pero estoy de acuerdo, es importante que no sea a través de espectaculares como nos estemos promocionando”.

La morenista subrayó que ese llamado “desde hace tiempo lo he estado haciendo con quienes nos ayudan en distintas entidades, pero ahora públicamente lo hago”. En efecto, desde que aún era jefa de gobierno de la CDMX, ya había hecho ese llamado sobre los espectaculares.

Pemex trabaja bien en Campeche

La prensa local preguntó a Sheinbaum Pardo sobre las críticas que se han hecho por la presunta falta de mantenimiento a la plataforma Nohoch Alfa en la Sonda de Campeche, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el pasado viernes hubo una explosión y un incendio que provocó la muerte de, al menos dos personas, ocho lesionados, otras más desaparecidas y decenas de evacuadas.

La morenista salió en defensa de la institución que dirige Octavio Romero al asegurar: “No yo creo que, lo explicó el propio Pemex, a veces ocurren estos temas, pero no, Pemex está trabajando bien”.