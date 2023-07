AMLO pide a EU acelerar el paso para atacar las causas del consumo de drogas en su territorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estados Unidos se está tardando en ir al fondo de las causas que provocan el consumo de drogas en su territorio y, de no hacerlo pronto, el problema puede agravarse, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano aseguró que eso se debe a “nuestra idiosincrasia, por eso yo siempre defiendo nuestro pasado, nuestras culturas”.

“Somos compartidos porque traemos una tradición de vida comunitaria, somos solidarios, fraternos, nos damos la mano… ponle más agua al frijol, alcanza para todos. Somos muy trabajadores, qué otra cosa, somos muy honestos. Son virtudes que tienen nuestro pueblo.”

López Obrador reconoció que en México no ha habido un censo actualizado y agregó que por eso la Secretaría de Salud ya trabaja en una encuesta para obtener datos sobre el aumento en el consumo de drogas en México, incluido el fentanilo y demás drogas químicas.

“Los fallecidos en México por sobredosis son muy pocos, lo que pasa es que en Estados Unidos es una pandemia, son 100 mil al año y la mayoría jóvenes. Sí tenemos que seguir ayudando en todo, pero no basta con detener el tráfico”, señaló.

La alianza binacional de cárteles

Proceso publicó un reportaje que muestra la radiografía de las redes del narcotráfico en Estados Unidos y las alianzas con 11 cárteles mexicanos, con distribución en 26 de 50 estados del país vecino.

De acuerdo con la información, no hay una organización predominante, pero el cartel que más alianzas tiene es el de Sinaloa, con 14; Los Zetas, que tuvieron su auge en el gobierno de Calderón, tienen alianza con seis cárteles de Estados Unidos.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que no se trata de atender los efectos, sino las causas.

“Están trabajando ellos porque es muy grave la situación del fentanilo en Estados Unidos, están actuando de manera responsable, pero hace falta más y hace falta atender las causas porque es un problema complejo, porque existe la demanda y es demanda de fentanilo o de cualquier droga”, expuso.

El presidente dijo que la lectura que se le puede dar a esa situación es que en Estados Unidos “hay una sociedad insatisfecha, en este caso jóvenes que se sienten solos”.

“Hay un vacío, no son felices y buscan enfrentar esa desolación, ese vacío, esa infelicidad, con el escape de las drogas, que van a generar transitoriamente una felicidad que es algo efímero, una trampa que lleva a una mayor infelicidad, y en este caso a la pérdida de la vida.”

Redundó que, si ante eso no se hace nada, se complica más.

“Nosotros siempre insistimos, es como lo de la migración: no se va a resolver con muros ni militarizando la frontera; todo eso que está haciendo el gobernador de Texas es, ya no voy a usar la palabra, no, sí la uso, es politiquería, publicidad, es una actitud demagógica, chafa, de poner esas boyas en el río, es la búsqueda de votos, es un populismo ramplón. ¿Cuántas boyas van a poner en el río? Eso está como los espectaculares, eso no es serio”.

En torno a si Estados Unidos ha compartido con México información sobre esos grupos de narcotraficantes, el titular del Poder Ejecutivo expuso:

“Sí. Ellos están haciendo redadas y hace poco dieron a conocer que habían decomisado cargamentos de fentanilo de Asia, y están en eso y hay cooperación y nosotros ayudamos y vamos a seguir apoyando porque son cuestiones humanitarias.”

Cambiar también el manejo de la información en EU

El presidente consideró que, más que sólo detenciones de criminales mexicanos que atraen la atención mediática, hace falta un cambio también en el manejo de la información de los medios y en el cómo abordan estos temas, “de manera oportunista y politiquera”, los legisladores o políticos de Estados Unidos que culpan México de un problema que tienen ellos por la demanda.

“Se les hace muy fácil decir ‘es México’ o ‘los migrantes traen la droga’, y como también en Estados Unidos no cantan mal las rancheras, los medios de información, que no lo son, sino de manipulación, con honrosas excepciones, los grandes diarios nacionales manipulan mucho.”

Sentenció: “al ciudadano estadunidense le han hecho creer que los problemas se originan en México o tienen que ver con los migrantes, y eso que está haciendo el gobernador de Texas o el de Florida, eso no es serio o responsable, eso es politiquería vil”.