Ana Dora Cabrera vuelve a la mañanera para denunciar a su agresor, el reportero Omar Niño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ana Dora Cabrera, directora de Octopus, medio de comunicación independiente, irrumpió de nueva cuenta en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar a su agresor, Omar Niño, asistente asiduo al “diálogo circular” en Palacio Nacional y de quien, afirmó, se dice que se sumó a la campaña de Adán Augusto López.

“Yo nada más quiero igualdad, señor, y poder venir a trabajar. Yo me comprometo a hacer también parte de la investigación a Xóchitl (Gálvez por entrega de contratos por presuntos actos de corrupción que pidió el presidente que hicieran los medios), ya lo estoy buscando ahorita”, expuso la periodista de San Luis Potosí.

AMLO dice que no acepta el periodismo de Proceso porque "no tiene compromiso" con la 4T

Insistió en que lo que busca es trabajar, pero la situación personal se lo impide.

“A mi agresor lo hacen un héroe, a pesar de que vine con usted lo hacen un héroe, y de pronto aparece en la campaña, en la gira de Adán Augusto, y para mí eso me tumba completamente, y un juez federal me tumbó el asunto otra vez”, dijo.

Primero se levantó de su lugar, asignado en la segunda fila por el área de comunicación social, para entregarle al mandatario federal un peluche con su figura y un documento; se le pidió regresar al asiento.

Al finalizar la conferencia recordó al presidente: “Señor, por parte de mi agresor, llevo un año con este tema y no se ha resuelto nada; al contrario, ha sido pura omisión de autoridades e impunidad”.

Dijo que ha sufrido daños: “A mí ya se me rompieron dos dientes, del bruxismo y la ansiedad. Y últimamente mi agresor se unió al equipo de Adán Augusto. Es muy extraño lo que está pasando”.

El presidente se comprometió a que la van a atender las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde; y de Seguridad, Rosa Icela.

No es la primera vez que Cabrera se presenta en la conferencia para denunciar a Omar Niño, quien aún acude a la conferencia.

En agosto de 2022 también interrumpió los planteamientos de la prensa para exponer las agresiones que ha recibido por parte de Niño.

“Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, ha menoscabado mi trabajo, mi trayectoria (…) se metió con mi sexualidad, me dijo mal cogida, me ha dicho…ha sido horrible”, expuso hace casi un año.