Elevador del IMSS donde murió una niña aplastada estaba descompuesto y no lo arreglaron: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una menor de seis años en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero pidió que se haga una investigación y no se tome a cualquier persona como chivo expiatorio.

Afirmó que se trata de un hecho “muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no pueden haber impunidad”.

Indicó que de acuerdo al informe que le dieron existe un contrato de mantenimiento de los elevadores y “se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada de mantenimiento; sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse”.

El presidente expuso que de acuerdo con la información que recibió: “La niña queda atrapada porque falló el elevador, estaba descompuesto, muy triste esta situación y se va a castigar a los responsables”.

En torno a que se señala a un camillero como responsable, pidió que primero se haga la investigación, “no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así. No se puede acusar a cualquier persona. No puede haber chivos expiatorios”, razón por la que se informará en qué condiciones se dieron los contratos.