“Eso sí calienta”: AMLO sobre críticas de Calderón a estrategia de abrazos a la delincuencia

AMLO vs el exmandatario Felipe Calderón . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de las declaraciones del exmandatario Felipe Calderón en torno a que en este gobierno a la delincuencia se le dan abrazos y a la ciudadanía le tocan los balazos, además de acusar que en las elecciones interviene el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que mejor explique por qué en su administración había un narcoestado y dejó la seguridad en manos de Genaro García Luna.

El mandatario federal agregó que también sería “mejor que conteste por qué estuvo él representando un narcoestado y que nos explique sus vínculos, sus enjuagues con García Luna, nada más, porque así son los conservadores de hipócritas, creen que todos son como ellos, exactamente, ese es el pensamiento conservador”.

Dijo que Calderón y José Ángel Gurría, de quien destacó que se jubiló a los 43 años y “ha recibido millones de pesos” y que ahora es el coordinador “del bloque conservador para elaborar el plan de desarrollo de la derecha”, están cortados con la misma tijera.

“Son como personajes con el mismo pensamiento, saben que Felipe Calderón llegó a ser director de Banobras, y lo primero que hizo fue darse un crédito a él para comprar una casa, igual que Gurría, no le correspondía porque sí había esa prestación a los trabajadore de Banobras, pero tenían que tener un tiempo y él llegando llegando se dio el crédito, así es la derecha, los conservadores, muy hipócritas y mucho muy corruptos”, exhibió.

El presidente insistió en que el problema de Gurría no solo es lo de su pensión, sino que era secretario de Hacienda, hace 25 años cuando se aprobó el Fobaproa, para convertir las deudas privadas de banqueros y empresarios en deuda pública de 3 billones de pesos, “ese es el problema de Gurría y la desvergüenza y el cinismo y a la hipocresía de este bloque conservador corrupto que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México porque están muy mal”.

Son millones, indicó, los que tienen ese pensamiento reaccionario y conservador, pero indicó que tienen todo el derecho de manifestarse y ahora son libres “como nunca” porque incluso insultan al presidente, lo cual, aseguró, nunca se había visto.

“Los pinta como son de cuerpo entero, el que me insulta y me mienta la madre, así como Aguilar Camín es este señor que fue secretario del Trabajo con Calderón (Javier Lozano), fue aquel que desapareció Luz y Fuerza, a ver si un día sacamos eso de copelas o cuello, pero el señor me insulta y el otro señor Álvarez Icaza, pero descompuesto como un energúmeno, serénense, tranquilícense”, señaló.