Luis Donaldo Colosio le pone misterio: más adelante dirá si va por la candidatura presidencial

MONTERREY, N. L., (apro).- El alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que, por respeto a su investidura edilicia, hasta que inicie el proceso electoral del próximo año dará a conocer si buscará la candidatura presidencial.

Afirmó que esperará los tiempos de Ley, a diferencia de las “corcholatas” de Morena, que ya abandonaron sus puestos para lanzarse a la aventura electoral.

El emecista se dijo conmovido y halagado por ser mencionado entre los presidenciables, pero aclaró que “desde hace mucho tiempo” decidió cuál sería su siguiente movimiento en la política, aunque por ahora se lo reservará, para acatar el calendario de los comicios del año entrante.

“Tengo ya mi decisión tomada desde hace mucho tiempo, pero por respeto a mi instituto político, pero también a los tiempos electorales y, lo más importante, por respeto a la investidura que tengo hoy, me esperaré a los tiempos electorales. Yo le tengo demasiado respeto a ser el presidente municipal de la ciudad de Monterrey”, dijo.

El martes, en entrevista el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Rannauro mencionó al alcalde de Monterrey en una lista de posibles candidatos a la Presidencia de México por el partido naranja, lo que reavivó las especulaciones sobre el futuro del hijo del fallecido Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Colosio Riojas dijo que ya dialogó con el presidente de su partido y le externó su decisión de esperar a que lleguen los tiempos que marca el calendario electoral para hacer sus pronunciamientos, y que no se adelantará como los aspirantes de Movimiento de Regeneración Nacional que ya hacen proselitismo.

“Hemos platicado y hemos acordado que daré mi anuncio en fecha posterior. Les pediría que no nos alebrestemos en el futuro y nos enfoquemos en el trabajo del presente. Luego hay gente que se marea por lo que viene en el 24 y se les olvida que estamos en el 23”.

“Hablaré en el proceso electoral, cuando estemos en posición de no violar el reglamento electoral. No voy a estar como muchas corcholatas que quieren desde ahorita ya renunciar a su cargo, porque se les hace más importante el cargo que no tienen que el que tienen actualmente. Para mí el cargo más importante es el cargo que tengo, no el que no tengo”, dijo.

En la localidad se menciona que el año entrante Colosio Riojas buscará la reelección para Monterrey, o la senaduría, en fórmula con Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.

Este miércoles Colosio Riojas puso en operación la Ludoteca Móvil municipal de Monterrey en un autobús que cedió en comodato Omnibus de México.

La entrega se hizo en la Plaza Zaragoza del Centro de la ciudad.