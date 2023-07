“¿Para qué hablar igual que el presidente?”: Ebrard manda indirecta a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcelo Ebrard Casaubón lanzó hoy dos nuevos ataques contra Claudia Sheinbaum Pardo, su rival en la contienda interna de Morena para definir la candidatura a las elecciones presidenciales de 2024: se mofó, en dos ocasiones, del hecho de “hablar como el presidente”, y preguntó si a la exjefa de gobierno la admitirían en Movimiento Ciudadano (MC) en caso de perder la precampaña.

“Cada quien tiene su estilo personal, para empezar cada quien habla diferente, no tiene sentido el tratar de hablar idéntico que habla el presidente”, soltó el excanciller en Aguascalientes, durante un encuentro con la prensa. Minutos después, Ebrard reiteró su punto, al preguntar: “¿Para qué hablar igual que el presidente?”.

Con esta frase, el aspirante a la candidatura de Morena se sumó a la ola de burlas que ha desatado Sheinbaum en semanas recientes, al adoptar un estilo de lenguaje muy similar al de Andrés Manuel López Obrador en sus mítines, marcado por alocuciones lentas, cortadas, y un ligero acento inspirado del tabasqueño. De manera general, la campaña de Sheinbaum ha sido objeto de críticas por emular la figura del presidente hasta el exceso.

De hecho, Ebrard utilizó la referencia al “hablar idéntico” para desmarcarse un poco del presidente, con la idea de que, en caso de obtener la candidatura, retomaría el legado del mandatario a su estilo. “Yo soy Marcelo Ebrard y él es Andrés Manuel López Obrador, y hemos sido compañeros desde hace veintitantos años, pero somos diferentes”, dijo. Aun así, reivindicó su afiliación con López Obrador, al señalar que “yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente; yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien”.

Momentos después, corrigió a uno de sus interlocutores que puso en duda su triunfo en el proceso interno de Morena: a la pregunta de qué haría “si usted va a llegar a ser candidato”, el político le reviró: “Quítale el ‘sí’”. Y aseveró, en respuesta a otra pregunta sobre si será sucesor: “Claro, es un hecho”.

Cuestionado sobre su “plan B” en caso de perder la candidatura, Ebrard prefirió retornar los rumores que lo señalan con una salida de Morena para postularse a MC, partido del que ha sido cercano desde su fundación. “Es que no sé si a Claudia la admiten en el Movimiento Ciudadano”, reviró el excanciller.