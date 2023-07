Sheinbaum celebra la estabilidad económica de la 4T en Macuspana, la tierra natal de AMLO

MACUSPANA, Tab. (apro).- Claudia Sheinbaum celebró aquí la estabilidad económica del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el dólar a casi 16 pesos cuando adversarios auguraban hasta 30 pesos por unidad.

¿Dónde están los que decían que con este gobierno se iba a endeudar México?, cuestionó y añadió que ahora se encuentran en el “Frente Cínico”, como los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, así como Roberto Madrazo, “Alito”( Alejandro Moreno) y el empresario Claudio X. González, entre otros.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó al mediodía una asamblea informativa de Morena en el parque central “Benito Juárez” de Macuspana, municipio natal del presidente López Obrador, acompañada de José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del mandatario, así como del senador Ovidio Peralta, la diputada federal Lorena Méndez Denis, y legisladores locales.

Fue un honor estar en la tierra del Presidente

Andrés Manuel López Obrador y recibir tanto cariño del pueblo tabasqueño.



Agradezco especialmente a @jrlopezobrador,

al senador @OvidioPeraltaS; a las diputadas @lorenamendezd y Dolores del Carmen Zubieta; a los diputados… pic.twitter.com/zZZoYffgGn — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 13, 2023

En medio de gritos de ¡presidenta!, ¡presidenta”, hizo un recuento histórico de las tres anteriores transformaciones de México la independencia, Reforma y Revolución- y explicó que la Cuarta Transformación (4T) la definió el presidente López Obrador desde su toma de posesión en 2018 como la separación del poder político del económico, para llevar prosperidad al pueblo.

“Continuidad de la Cuarta Transformación significa más apoyo a la vivienda, más apoyo al campo, que siga aumentando el salario mínimo, que no se deteriore, que siga habiendo empleo digno, significa más apoyo a las mujeres, significa que continúe el bienestar del pueblo de México’’, expuso.

Dijo que es fundamental que el pueblo de México defienda el gran cambio de la 4T y así, cerrar el paso a la oposición liderada por personajes que durante sus gobiernos dañaron a la nación.

“No podemos olvidar que México vivió 36 años de un modelo que llamaron el modelo neoliberal, que se tradujo en la venta de empresas mexicanas, de recursos de la nación a privados y extranjeros, se gobernó con una enorme corrupción, entregaron los recursos de la nación por muy poco dinero y al mismo tiempo se dedicaron a entregar el gobierno a una minoría’’, fustigó.

Recordó que en su momento el presidente López Obrador le llamó una “mafia del poder” que se había adueñado de México, ya que todo el presupuesto público, “iba a los de arriba y se dejó de apoyar a los de abajo y, además, con mucha represión”.

Destacó que, como única mujer aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T, una de sus grandes metas es seguir abriendo oportunidades para que las mexicanas y mexicanos puedan gozar de mejores condiciones de vida, prioridad del movimiento impulsado por López Obrador.

“No vamos a robar, no vamos a mentir y no vamos a traicionar al pueblo de México, claro que vamos a gobernar con los mismos principios y las mismas causas, ¿cómo no vamos a gobernar para el pueblo?’’, manifestó.

Insistió que como primera meta es lograr que la 4T se consolide, lo cual, aseveró, únicamente puede lograrse con el apoyo de todas y todos.

“Ustedes son la transformación, ustedes son los protagonistas del cambio verdadero’’, añadió y como respuesta recibió un gigantesco coro de ¡es un honor estar con López Obrador!...

Resaltó la necesidad de seguir teniendo ‘’un gobierno que quiere al pueblo, que es del pueblo y para el pueblo’’, para seguir otorgando apoyos a los adultos mayores, sembrando vida, becas para estudiantes, discapacitados y jóvenes construyendo el futuro, así como generando grandes obras como el Tren Maya, aeropuertos, carreteras o la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

Además, para seguir con las políticas que aseguran la igualdad para las mujeres, quienes hoy en día, pueden ser desde abogadas, ingenieras, bomberas, policías, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, “y la próxima Coordinadora de Defensa de la Transformación”.

Durante la Asamblea Informativa, José Ramiro “Pepín’’ López Obrador, destacó que Claudia Sheinbaum es una luchadora social que desde su juventud ha peleado por los grandes derechos del pueblo de México, por lo que sería ella la mejor opción para darle continuidad a la Cuarta Transformación.

“Claudia ha venido luchando por las causas más justas de este país, porque es una luchadora social, por eso apoyamos a Claudia y la vamos a seguir apoyando, porque queremos que sea la Coordinadora del Movimiento de Transformación Nacional”, anunció.

“Te vamos a seguir apoyando porque queremos que a México le vaya muy bien, porque queremos que en México continúe la Transformación que ya se inició desde hace cinco años’’, añadió.

A su vez, la joven Aylin Olvera, representante estatal de las juventudes de la entidad, puntualizó que hoy se desea desde la izquierda generar el gran cambio generacional que se necesita en México y que solo ha sido posible comenzar gracias al apoyo del presidente López Obrador y que próximamente se podrá consolidar de la mano de una mujer.

Claudia Sheinbaum arribó a Macuspana procedente de la comunidad indígena chontal, Villa Tamulté de las Sabanas del municipio de Centro, donde recibió el bastón de mando de la población Yokot’an.