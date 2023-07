Xóchitl revira a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Mi empresa es tan chingona que hasta su gobierno nos contrata, pero nunca he recibido un cochupo ni un moche ni he recibido sobres amarillos”, reviró la senadora Xóchitl Gálvez a las insinuaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre supuestas irregularidades en los contratos de sus empresas.

En su conferencia de este miércoles 12, López Obrador retó a Claudio X. González a investigar los contratos obtenidos por la empresa familiar de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD para la elección presidencial de 2024.

La respuesta de la senadora de Hidalgo fue inmediata: no sólo defendió la legalidad de los contratos, sino que reveló que sus empresas, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tech Services, tienen contratos por más de 3 millones de pesos con Banobras, Secretaría de Salud (Ssa), Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu).

Desde Saltillo, donde ofreció una rueda de prensa, Xóchitl Gálvez contestó a López Obrador que desde 1998 operan las empresas que tiene junto con su familia y que no debe extrañarle que aparezcan contratos con su gobierno.

Adelantó que ninguno de los contratos que ha tenido fue asignado cuando ella colaboró con el gobierno de Vicente Fox al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

Precisó que uno de los contratos ascendía a 123 mil pesos y otro a 67 mil pesos “y todos son absolutamente legales, ninguno se dio a la institución en que yo trabajé la Comisión de Pueblos Indígenas, y hay algunos contratos en 2006 pero ninguno supera los 300 mil pesos”.

“Yo no me robé dinero, yo no cobro en sobres amarillos, como sus hermanos. Yo cobro en transferencias electrónicas; entonces, que le busque, que le revise, que cheque; es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿O acaso no lo sabe?”

Las empresas, explicó la senadora del PAN, "suministramos servicios a quien sea, a quien nos compre, para eso estamos”.

Insistió: “¿De qué se sorprende el presidente si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria? Aquí no hay cochupos, no hay moches, empresas como la de Dos Bocas, como la de Rocío Nahle (secretaria de Energía) y sus compadres. Que le busque, no va a encontrar nada.

“El actual gobierno me ha contratado servicios porque mi empresa es una empresa profesional, es una empresa seria y registrada para suministrar.”

Los contratos

En una revisión de los contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el diario El Universal encontró que las dos empresas de la senadora han obtenido docenas de contratos por un monto total de 3 millones 304 mil pesos.

Los contratos abarcan distintas instituciones del gobierno federal y también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por 3 millones 700 mil pesos por el mantenimiento de sus equipos.

La senadora detalló que sus empresas, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tech Services, tienen contratos con Banobras, la Secretaría de Salud (Ssa) y otras dependencias del gobierno federal.