AMLO busca comprar terrenos de Calica y declararlos área natural protegida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a Calica: “Ni piensen que van a utilizarla (área de selva) como banco de materiales, porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en área natural protegida”, independientemente del resultado del litigio que interpusieron.

“Todas las empresas del mundo están hablando del medio ambiente, todos hablan de evitar el cambio climático, sí, pero ¿en los hechos cómo van a hacer esto?”, cuestionó sobre la firma que se dedica a extraer material de construcción para sacarla del sureste de México y llevarla a Estados Unidos y utilizarla en obras.

El mandatario federal indicó que su gobierno está por concluir el avalúo para llevar una propuesta a la empresa y le pueda comprar la totalidad de las dos mil 200 hectáreas, incluida la selva.

“Estamos planteando: A ver, les compramos todo y la parte de selva (…) Todo de manera razonable. Un avalúo de todo, y ya lo estamos haciendo, y les voy a enviar una propuesta a través de Esteban Moctezuma, el embajador nuestro en Estados Unidos, para decirles: Aquí va el avalúo, que se le anexa el avalúo, les compramos”, explicó.

Dijo que una satisfacción que le podría quedar a la empresa extranjera es que esas dos mil hectáreas de selva tampoco las van a vender y en el resto, es decir 200 hectáreas, que son las ya impactadas, podrían quedar para turismo ecológico, con la participación de otra empresa en este ramo.

Parte de los recursos que tiene la zona, con mantos acuíferos, podrían usarse como albercas naturales, también con infraestructura como cabañas.

“Para que se compense la inversión pública: este terreno tiene un muelle que es público, pero ellos tienen la concesión, sí (…) ¿Qué queremos? Arreglar el muelle para convertirlo en un muelle para arribo de cruceros, porque de este lado no hay ningún muelle de cruceros, están en Cozumel”, aunque también se podría usar para carga.

El presidente López Obrador consideró que la propuesta de su gobierno es “muy justa” y dijo que la empresa le ha dicho que están por lograr un acuerdo.

Aunque consideró que “no son personas malvadas los dueños, cometieron un error porque es que así veían a México antes, y sobre todo a los gobiernos. Entonces, hablaron conmigo, el gerente, el CEO, y les dije: Vamos a esperar a que resuelvan el juicio que hay en tribunales, pero en tanto no haya una decisión no pueden ustedes ya seguir extrayendo material. Entonces me dijo: ‘Estoy de acuerdo’”.

Después recordó que aún con esta respuesta, en una de sus visitas –no esperada– para supervisar avances del Tren Maya observó que continuaba las obras de extracción de material.

“O sea, nos mintieron. Entonces, a partir de ahí ya lo que hicimos fue proceder de conformidad con las leyes del medio ambiente y se detuvo. Luego, me mandaron a decir que hubo una confusión; pero no”, recordó.