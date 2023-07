“El debate no está entre nosotros, está con la oposición”: responde Sheinbaum a reto de Ebrard

CATEMACO, Ver. (apro).– De visita en Catemaco, al sur de Veracruz, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum llamó a los candidatos a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a la unidad: “Lo más importante es el proyecto, el debate no está entre nosotros, está con la oposición, porque el próximo año más allá de quien participe, lo que se va a definir es el proyecto de nación”.

La candidata fue recibida con una limpia y le pusieron collares para la “buena suerte” en un ritual tradicional por parte de pobladores antes de iniciar su discurso ante cientos de personas, ahí dijo: “ Si continúa la cuarta transformación siempre vamos a estar con el pueblo, se acabaron los gobierno que miraban a los de arriba y olvidaron a los de abajo”.

Sheinbaum recordó que el proceso para elegir a un coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación es inédito en la historia: “Están por cumplirse cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se decidió que este año se hiciera un proceso de encuesta a finales de agosto, el 6 de septiembre se dará a conocer el nombre del coordinador”.

Explicó que busca la coordinación porque está convencida de la cuarta transformación y porque de los seis compañeros es la única mujer que está participando, “y ya decimos, es tiempo de mujeres. Las mujeres también pueden ser presidentas”.

La aspirante hizo un recuento de los logros del gobierno de Morena en el poder, donde destacó la pensión a adultos mayores, la infraestructura del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la nacionalización del litio, el Tren Maya y la recuperación de Petróleos Mexicanos.

Criticó al Frente Amplio por México representado por los partidos de oposición, a los que llamó “cínicos”, pues dijo que la plataforma para recabar firmas no funciona: “es como el fraude del 2006, quienes estaban en ese fraude ahora están coordinando el tema en el frente opositor”, dijo.

Detalló que ha recorrido 22 estados del país en las últimas tres semanas luego de su renuncia a la jefatura de gobierno de la CDMX para buscar la coordinación de los comités.

“En este recorrido he percibido que la gente está contenta con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no todo se puede hacer en seis años, pero lo que no puede haber son regresiones al pasado de privilegios y de corrupción, no debe haber marcha atrás”, aseguró en su discurso.