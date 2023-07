AMLO presume su popularidad y el “peso fortachón”

"Para que no pierdan el sentido del humor nuestros adversarios", dijo el presidente, justificando así la presentación de los datos de la tasa de cambio peso-dólar y una encuesta favorable sobre su popularidad.. Foto: Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió mostrar que el peso está en 16.81 frente al dólar “para que se enojen un poquito nada más nuestros adversarios conservadores”. También pidió mostrar una encuesta sobre popularidad; “me van a decir qué egocentrista, vanidoso, creído, arrogante, prepotente” por estar en segundo lugar.

Dijo que muestra esa información porque tiene que haber equilibrios y apuntó que hay un desbalance, pues está muy ladeado todo el manejo de la información en el país y él sólo tiene el espacio de su conferencia matutina.

“Ya nada más para que les dé un poquito más de, no de coraje, que no pierdan el sentido del humor, por qué no muestras la encuesta de ayer, la internacional, de cómo estamos”, pidió, y dijo que están en segundo lugar en el mundo, con 61% de aprobación y 35% de desaprobación. “Es presumir un poquito, tirar aceite”.

Al mismo tiempo, el presidente se quejó de que “los medios llegaron a poner a autoridades del más alto nivel engañando, porque hacían publicidad y se introdujo al mercado a productos chatarra con pura publicidad, creaban personajes famosos y engañaban y manipulaban, y esas personas llegaban a ocupar cargos y nos causaron mucho daño”.

Cuestionó: “¿Ustedes creen que no se enteraban los medios de manipulación de lo que hacía García Luna? Muchos hasta eran cómplices”, y agregó: “La verdad no peca, pero a veces incomoda”.