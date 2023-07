Antes de que lo “cepillen”, AMLO mandará a X. González información sobre empresas de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Antes de que lo “cepille” el Instituto Nacional Electoral (INE) con la notificación de que no puede hablar del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará toda la información que tiene sobre las empresas de Xóchitl Gálvez a Claudio X. González para que publique un reportaje en su plataforma de Mexicanos Contra la Corrupción.

“Puedo decir que me da tiempo todavía, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren”, indicó.

El presidente dijo que, además, “el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más publica y ya basta de simular, porque este señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros”.

Aseguró que todos los reportajes contra su administración han resultado fallidos, “porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón, me pueden decir peje, pero no soy lagarto”, y consideró que al no encontrar nada que lo exhiba, inventan, calumnian y tienen a su servicio a algunos “medios de manipulación”.

“Bueno, si llevan tiempo engañando, simulando que les importa la transparencia, ahora que ustedes promueven a Claudio X. González como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl, que ella ya es la elegida por la mafia del poder y el gerente de este bloque conservador es el señor Claudio X. González, que fue el que hizo la consulta con Salinas, con Fox, con Calderón, con Diego Fernández de Cevallos y con otros que no dan la cara pero que están ahí”, apuntó.

Pidió que si son verdaderos promotores de la transparencia, investiguen esos negocios y los publiquen.

“A ver si le hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos no solo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, esas que construyen edificios y les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl. Les vamos a pasar toda esa información a ver qué hacen ellos, porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar porque me quieren silenciar”, señaló.

El mandatario federal también acusó que Mexicanos Contra la Corrupción “maicea muy bien a periodistas”, a quienes les paga para investigar, pero aseguró que su gobierno les va a ayudar con la información, que es “bastante material” para que les llegue “lo más pronto posible”.