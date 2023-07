Empresas de Xóchitl Gálvez recibieron mil 400 mdp en nueve años: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su gobierno tiene contratos con la empresa de Xóchitl Gálvez y que podrían ser de más de 9 millones de pesos, con Banobras y Conagua; pero destacó que sabe que en nueve años sus dos empresas recibieron de desarrolladores y de gobiernos mil 400 millones de pesos.

Afirmó que no hace falta que se retiren los contratos porque ya es público, pero consideró que Gálvez hizo esa declaración porque “es por ahí que se quiere escapar, por ahí se quiere evadir diciendo 'no, si también en el gobierno de López Obrador contrataron a mis empresas' (…) Dice 'no pues también ustedes', pues claro que no sabíamos y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle, creo que Conagua está también, pero cosas menores”.

Agregó que lo mejor es que se den a conocer todos los contratos.

Enseguida aclaró que, en efecto, si hay contratos en Banobras es porque no sabían que la empresa era de ella, “hay cerca de 9 millones, a lo mejor hay más, pero la información que me llegó es que en nueve años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos mil 400 millones de pesos. Estamos hablando de como 120 millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores”.

Descartó que se echen para atrás esos contratos porque “ya es público, es notorio, no hace falta, y además es algo menor cuando se dé a conocer”.