“Me quieren silenciar”: AMLO sobre las medidas del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Me voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que pidió modificar o retirar conferencias pasadas con contenido relacionado con la opinión del mandatario federal en torno a temas electorales.

“No quieren que yo hable ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica? ¿Y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión”, cuestionó.

El mandatario federal llamó a que las medidas se apliquen de forma pareja, “si no quieren que yo hable de ellos lo más equitativo es que ellos no hablen de mí”, también advirtió que “si ellos van a estar hablando de mí yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar”.

También se quejó de que ya prohíben que haya “Amlitos”, no quieren que aparezca, “no quieren nada. Vamos a estar al tanto”.

A la prensa que acude a las conferencias, advirtió, también tendrán impacto por esta resolución de la comisión del INE, “ustedes van a tener problema porque no me van a preguntar esas cosas porque si me preguntan no les voy a poder contestar”.

El presidente aprovechó también para decir que su movimiento llegó a la presidencia “encabezando un movimiento de transformación y como es público y notorio nosotros llegamos para combatir desterrar la corrupción del país, para limpiar de corrupción a México”.

Su llegada afirmó que no es una ocurrencia, porque lucharon por años para llevar a cabo “una transformación en el país y consideramos siempre que le principal problema de México era la corrupción y eso impedía a nuestro país salir a delante”.

Destacó que en su gobierno no han aumentado los impuestos, el precio de la luz, no se endeuda al país y dijo que hay presupuesto porque rinde el dinero porque ya no se lo roban.

“Eso es lo que no les gusta y por eso me quieren callar para que puedan regresar los que se han dedicado a saquear a México y quieren que yo me quede callado, entonces par qué luchamos tanto tiempo, no, si hay injusticias, si se cometen delitos, si hay delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada hay que denunciarlo y hay que impedir que predomine este régimen de corrupción injusticias y privilegios. Es lo que vamos a seguir haciendo”, aseguró.