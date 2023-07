Tania Ruiz, ex de Peña Nieto, presume su nueva relación sentimental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de seis meses de haber roto su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz presumió su nueva relación sentimental.

En entrevista con la revista española ¡Hola!, la modelo originaria de San Luis Potosí, de 35 años, presentó a su pareja, de origen español.

“Tania Ruiz le da una nueva oportunidad al amor”, titula en portada la revista, e incluye una foto de la modelo abrazada con el ingeniero industrial Manuel Serrano, presidente de Coolhunting Group.

“Capturando instantes de felicidad junto a la persona que llena mi corazón de alegría. Tania Ruiz, cada día a tu lado es un regalo. Eres mi mayor inspiración”, dijo Serrano a la revista de sociales.

En febrero pasado, un mes después de terminar su relación de cuatro años con Peña Nieto, Tania Ruiz se sinceró con ¡Hola! sobre la ruptura.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, confesó entonces en entrevista.

Agregó: “¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí y cada día me fui haciendo más fuerte”.