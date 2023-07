AMLO reprocha medida del INE sobre proceso electoral: "quisieran que estuviésemos atados y callados"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que acatará las medidas cautelares que emiten las autoridades electorales, pero bajo protesta porque son injustas y un retroceso, “quisieran que estuviésemos atados y callados, incluso lo comparó con una “leyenda del coliseo Romano”.

Agregó que se trata del “grupo de potentados que se sentían dueños de México”, qué mediante dinero, medios de información, intelectuales estén lanzados en contra de su administración, por lo que cuestionó que las autoridades los limiten la libertad de expresión, la libertad de réplica y el derecho a disentir.

“De todas maneras vamos a respetar a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbras nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando y mintiendo mintiendo mintiendo y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria como no sucedía en más de un siglo en nuestro país”.

Al asegurar que se trata de un retroceso indicó que le recuerda a “una anécdota de cuando metían al coliseo Romano a los esclavos y soltaban los tigres. En una ocasión enterraron hasta el cuello a un esclavo y estaba lleno el Coliseo, es leyenda y soltaron al tigre, al león y el pobre esclavo lo muerde, no voy a decir dónde, pero apenas lo alcanzó a morder y empezaron a gritar todos juega limpio, juega limpio, así era antes y así quieren que siga siendo, nada más ellos y si no no estás jugando limpio”.