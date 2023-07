AMLO sobre contratos de Xóchitl Gálvez: "Cómo me voy a quedar callado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la senadora Xóchitl Gálvez que no es necesario utilizar todo el aparato del Estado para mostrar los contratos de sus empresas, con el gobierno y entre privados, porque es de dominio público y él lo tiene que dar a conocer porque es su deber.

“Para qué se va a necesitar al Estado si es cosa de que cualquier, pregúntenle a los desarrolladores que construyeron en ese tiempo en la Miguel Hidalgo. Como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de medios de comunicación tengo que yo dar a conocer esta información porque además es mi deber”.

Agregó que esa información de contratos responde a actos de corrupción.

“Cómo me voy a quedar callado frente a un acto de corrupción, pero además frente a una maniobra para volver a tomar el gobierno y seguir saqueando y empobrecer al pueblo de México”, señaló.

Consideró que lo hace porque tiene que luchar por la justicia, hacer valer la libertad, hacer realidad la democracia, acabar con el racismo, el clasismo, la impunidad, la corrupción y purificar la vida pública del país.

“Nos tenemos que quedar callados para que sigan saqueando y destruyendo a México. No, estamos encabezando, no lo olviden una transformación y no es más de lo mismo”.

El presidente expuso que no les funcionó el mensaje de un cambio cuando llegó Vicente Fox a la presidencia.

“Por eso no nos dejaban pasar, por eso nos robaron la presidencia en 2006. El papá de Claudio X. González llegó a decir que si no les funcionaba lo del fraude no descartaban una acción como la del golpe en Chile en 1973 así como lo oyen”, añadió.

En el caso del bloque opositor se ha moderado, porque, afirmó que la realidad “está demostrando que a todos los mexicanos nos conviene la transformación, que ya no se podía continuar con un régimen podrido, era una decadencia que estaba acabando con México, imagínese cómo estaríamos si no se hubiese iniciado una transformación en el país”, dijo.

Respondió a quienes indican que el mencionar a Xóchitl Gálvez constantemente es ayudarle a levantar su promoción, “como si el pueblo no se diera cuenta, fuera tonto. Lo único que hay que hacer es informar porque si engañan, si la vida pública es cada vez más pública, mejor. Solo informar, ni siquiera orientar o concientizar mucho menos adoctrinar, no, informar”.

Dijo que incluso ofrece una disculpa por las molestas que causa su movimiento de transformación, pero “ya basta de mentir, de robar, de engañar. Además apenas y nos equilibramos, porque la mañanera es mucha pieza porque en tiempo es muchísimo más lo que ellos manejan en contra nuestra en espacios”.

Al preguntar si Mexicanos contra la Corrupción no ha dado respuesta sobre la petición de presentar un reportaje con los datos de los contratos, dijo que ellos se dedican a ese tipo de investigaciones y mostró de nuevo los contratos que, insistió, son por un millón 400 mil pesos.

Destacó que entre los contratos está uno del INAI, “es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese Instituto? mil millones de pesos de presupuesto cada año porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto un aparato burocrático (…) No solo son encubridores sino le cuesta mucho al pueblo mantener estos insistió es que cuestan mucho y no sirven más que para la complicidad en actos de corrupción. Cómo no va a defender la señora al instituto de la transparencia”, cuestionó.

El presidente también acusó a los medios de comunicación de no presentar reportajes con ese tipo de información.