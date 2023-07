Creel denuncia “discriminación inversa” de AMLO: “He sido objeto de ataques al color de mi piel”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haberlo atacado por su origen, el color de su piel y el de sus ojos.

“Es una discriminación inversa lo que él hace”, aseguró el legislador panista.

En conferencia de prensa, el precandidato presidencial del Frente Amplio por México descartó solicitar licencia como ha reclamado Morena, al cuestionar que mantenga su cargo estando en campaña para obtener la candidatura presidencial de la oposición.

Aseguró que no va a dejar “descabezada” a la Cámara de Diputados mientras no queden firmes todas las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos que ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si encontramos la vía parlamentaria y la garantía de que todas las acciones, controversias, amparos, solicitudes de atención prioritaria, quedan firmes, tal y como cuando Morena tuvo la Presidencia y ejercitó sus propias acciones, en sus facultades de Presidente de la Cámara, y si queda una panista, y no por otra cuestión, sino porque el orden parlamentario establece que el segundo año lo debe de asumir como Presidente o Presidenta quien tenga el mayor número de diputados de la oposición.

“Entonces, tenemos que salvar esas dos situaciones, por mí, si están salvadas, les anticipo que con mucho gusto traspaso el cargo, siempre y cuando esas responsabilidades no vayan a perderse en el camino, siempre y cuando encontremos el camino legal, constitucional y parlamentario, y estoy yo en la mejor disposición. Vamos a empezar a platicar de esto para que se pueda llevar a cabo. Si se puede llevar a cabo, yo no tengo ningún problema”, respondió Creel.

Al presidente de la Cámara se le preguntó si teme una campaña en su contra de parte del gobierno como la que ha desatado el presidente López Obrador contra la senadora Xóchitl Gálvez.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, respondió Creel.

“El pueblo es de él y los demás, ni a pueblo llegamos; entonces, es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces, no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy, listo, decidido”, aseveró.

–¿Entonces no le tiene miedo a lo que se diga desde Palacio hacia su persona? –se le preguntó.

“No le tengo, absolutamente, ni respeto, ni miedo, ni a ninguno de ellos, ni a nada de ellos, para que quede totalmente claro”, aseveró.