Sheinbaum rumbo a 2024: “No podemos decir que de todas maneras vamos a ganar”

“Problemas de origen”

–Estar frente al gobierno de la Ciudad de México, ¿te ha hecho la más vulnerable entre quienes aspiran a la candidatura? –pregunté a Sheinbaum en febrero de 2023.

–Sí, hay una parte de los odiadores del presidente que también dirigen sus odios hacia acá.

–¿Y porque los reflectores del país están aquí? Si algo pasa en la Ciudad de México, todo el país se entera.

–Tenemos esa vulnerabilidad. Sí, incluso frente a mis compañeros, frente a Adán Augusto y Marcelo, pues no es lo mismo ser de Relaciones Exteriores o de Gobernación, que jefa de Gobierno. Ellos tienen más movilidad, pueden ir a un estado y a otro, y nadie los cuestiona; y en mi caso, si salgo un domingo, preguntan: ¿qué hace la jefa de Gobierno en Tamaulipas?”

Unas semanas antes, el 7 de enero de 2023, un nuevo accidente en el Metro, esta vez en la Línea 3, había obligado a Sheinbaum a regresar de una visita a Michoacán, parte de los recorridos que había iniciado con el fin declarado de presentar políticas públicas exitosas. En el accidente, resultado del alcance de dos trenes, murió la joven estudiante de la UNAM Yaretzi Adriana Hernández Fragoso y resultaron heridas 59 personas.

Unos días más tarde, el presidente López Obrador y Sheinbaum anunciaron el despliegue de seis mil 60 elementos de la Guardia Nacional (GN) en las instalaciones del Metro, debido a la sospecha de que los continuos incidentes podrían deberse a actos de sabotaje. “La decisión del gobierno capitalino se deriva de los recientes acontecimientos: el alcance de trenes en la Línea 3 y los incidentes registrados en las líneas 7 y 8”, se dijo en un comunicado.

En la mañanera del 12 de enero, Sheinbaum aseguró que, lejos de disminuir, el presupuesto del Metro se había incrementado en cuatro mil millones de pesos respecto de 2018 (hasta 19 mil millones de pesos): “Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del Metro de manera muy importante para, si es necesario más presupuesto, otorgarlo; pero aun así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del Metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo (de la GN)”.

Los informes sobre el estado del Metro y las investigaciones realizadas por el gobierno se habían vuelto ya cotidianos en los mensajes de la jefa del Gobierno.

El despliegue de la Guardia Nacional ocasionó una tormenta mediática en la que se acusó “militarización” y “negligencia” del gobierno.

–La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dice haber recibido “cero quejas” por la presencia de la GN en el Metro.

–Estamos por presentar los datos. Ha disminuido el robo de cable en el Metro, que sigue siendo un tema gravísimo. Traíamos este tema en el Metro como uno de los elementos principales del accidente, y después empiezo a ver todo el robo, y es un tema mucho más complejo de que llegara un indigente a cortar un cable, sino ya un tema de delincuencia mucho más armado. Y además a la gente le ha ayudado. Colapso de la Línea 12. Tragedia que marcó a la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga

En este punto, Sheinbaum destacó “el apoyo que tuvimos del presidente. Creo que más que un apoyo a mí fue un apoyo a la gente porque son cuatro millones de personas las que se mueven en el Metro. Y él sabe la importancia que tiene el Metro, fue jefe de Gobierno. Y aparte, pues nos metimos, digamos, a las entrañas para saber qué está pasando. Muchas ineficiencias, pero desde hace 15 o 20 años, en las compras, en…Claro, antes no se notaba, pero ahora cuando una línea tiene 53 años –50 y 48 las otras–, pues se nota más. Entonces nos metimos a hacer mucho más eficiente el gasto, a ver qué se compraba, qué no. Se va a mejorar todavía más el Metro.

–Y está el gran pendiente de la Línea 12.

–A ver, la Línea 12 tenía fallas de construcción…Yo no quise hacer de esto un tema político porque qué sentido tenía. Digo, la responsabilidad es rehacer la Línea 12, que está costando muchísimo trabajo, y la verdad es que ahí (Carlos) Slim se ha portado muy bien, incluso él es el que quiere que todo quede perfectamente, se están teniendo muchos mecanismos para asegurarlo, y nosotros también. Pero tenía muchos problemas de origen.

El tropezón del 21

“Díganme el nombre del presidente de Morena en la Ciudad de México.” Tres periodistas informados, los caricaturistas Antonio Helguera, José Hernández y Rafael Pineda, Rapé, respondieron primero con risas. Pasados unos segundos, Hernández admitió: “No, no sabemos”.

Era 13 de junio de 2021 y en el programa Chamuco TV analizábamos los resultados de la elección ocurrida una semana antes que tuvieron, para Morena, el sabor agridulce del triunfo en la mayor parte de las gubernaturas en disputa y la pérdida de nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Que tres periodistas informados no supieran el nombre del presidente del partido –Héctor García– que gobierna la ciudad era un síntoma de las fallas de una campaña que se saldó con una importante derrota territorial y a la vez simbólica por lo ocurrido en el bastión histórico de la izquierda electoral (aunque la derrota, hay que decirlo, se extendió al llamado “corredor azul” que abarca varios municipios del Estado de México).

“Nos perdió la soberbia”, dijo el nunca humilde Pablo Gómez, uno de los derrotados de la elección quien, además, perdió la diputación federal frente a esa hechura de Elba Esther Gordillo llamada Gabriel Quadri.

“¿Campaña?, ¿Cuál campaña? Yo voy a poner una lona y nada más”, dijo el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, la víspera de los comicios intermedios de 2021. La escena ocurrió en una reunión de alcaldes que buscaban la reelección.

El entrañable Antonio Helguera –quien participaba, sin saberlo, en su última emisión del programa, pues moriría sorpresiva y tempraneramente unas semanas después– puso en la mesa otra causa: “Muchos gobernaron con las patas, y lo digo yo que vivo en Álvaro Obregón y me tocó con Layda Sansores; qué pésima gestión”.

Con todo, la “pésima gestión” de Sansores fue premiada con la candidatura al gobierno de Campeche, y Ricardo Monreal –que jugó con la oposición – siguió en su puesto de coordinador de los senadores mientras Sandra Cuevas, la advenediza que el zacatecano ayudó a convertir en alcaldesa de Cuauhtémoc, se convertiría en una piedra en el zapato del gobierno de la ciudad.

Apenas cerraron las urnas, la batalla electoral se convirtió en una guerra de percepciones. Desde los flancos opositores se pretendió instalar la idea en la opinión pública de que se había logrado “parar la maquinaria” electoral de Morena y se había arrebatado al oficialismo algo que nunca tuvo: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Los resultados prueban, dijeron en todos los tonos dirigentes opositores, que “se puede derrotar a López Obrador”.

Del lado de la 4T se celebró el triunfo en la mayor parte de las gubernaturas en disputa, lo que significó un avance territorial inédito, si se considera que Morena arrancó el sexenio con sólo cinco gubernaturas.

***

A la distancia, a finales de febrero de 2023, pregunté a Sheinbaum sobre los comicios intermedios.

–¿No se trata más bien de recuperar la ciudad? ¿No la perdieron en 2021?

–¡No! En 21 se dieron características muy especiales.

–¿Se hizo ese balance electoral?

–Sí. Número uno, creo que no participó todo mundo adecuadamente en las decisiones; se fue mucho en la idea de “bueno, que digan las encuestas quién es el mejor candidato”. Dos, la verdad es que la crítica contra el presidente durante la pandemia fue durísima… Entonces, si hubo una campaña muy fuerte contra él y no nos dimos cuenta de la magnitud. Tres, creo que en algunos casos la reelección no nos ayudó, y la mayoría de los alcaldes quisieron reelegirse, y eso en algunos casos funcionó y en otros no, creo que eso contó.

“La elección se hizo como una elección de alcaldes, o sea no hubo en Morena Ciudad de México una cosa de defensa del proyecto, sino más bien era pues por quién te vas a ir, por este alcalde o por esta alcaldesa. Ni siquiera se construyó como una campaña única, salimos divididos también con el Verde y con el PT. Fueron muchas cosas que se juntaron en el 21, muy especiales. Eso no quiere decir que uno diga (hacia 2024) ‘ah, de todas maneras, vamos a ganar”.

–¿Contó la pérdida de sectores de la clase media por las expresiones del presidente, los universitarios…?

–También pudo haber contado. Creo que sobre todo el tema de los científicos pesó en ese sector, sobre todo…Yo estuve contra la acusación de delincuencia organizada: no sé si hubo corrupción o no, no lo sé; pero es muy distinto decir “hay mal manejo de recursos” a “hay delincuencia organizada”, creo que fue un exceso total…

“Todo el tema (del sector) de la cultura, que se distanció, creo que porque no se explicó bien lo de los fideicomisos, también pesó mucho. O sea, se usó mucho. Y por otro lado a ese sector la pandemia le pegó durísimo, entonces se sintieron agraviados, Y si, pues algo del discurso también…” Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. La derrota de Morena en el corazón de la ciudad. Foto: Raúl Pérez

En el recuento, de manera inevitable, llegamos a una tragedia que marcó su gestión: el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, con un saldo de 26 muertos y más de 100 heridos.

“Fue un trauma social, obviamente, un accidente terrible en la ciudad. La oposición la usó con todo, y la elección fue casi tres semanas después; eso pesó mucho.

“En el 24 hay que pelearla y tiene que haber un buen candidato o candidata para la ciudad, alguien que articule, que junte, que no genere división”.

Terminó el balance de las razones propias con lo que consideró una realidad rumbo a 2024: “Pero va a jalar mucho la Presidencia…”

Tras el examen de las causas desde Morena, pasó a dibujar un escenario futuro:

“Entonces, quien se postule como jefe o jefa de Gobierno, la va a tener difícil porque hay nueve alcaldías de la oposición. Aunque ellos están divididos, muy divididos, no es la Ciudad de México que salió del 21.

“Aquí el PRI vota todo contra nosotros en el Congreso; el PRD también vota muchas cosas con nosotros; el PAN y su discurso de odio lo ha aislado mucho, este grupo panista de la ciudad es muy clasista y corrupto”.

–¿No representan a la militancia de su partido?

–No, ni incorporaron gente. Están muy divididos en este momento. Eso no quiere decir que en 2024 no se vayan a juntar, pero no hay entusiasmo digamos en las bases de los partidos…Y luego ya vieron a algunos de sus alcaldes, ya vieron el Cartel Inmobiliario, ya vieron muchas cosas que va a pesar en el 24.