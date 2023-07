AMLO confirma viaje a Colombia y Chile en septiembre; descarta visitar Brasil y Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viajará a Colombia y Chile del 8 al 11 de septiembre; en el primer país abordarán medidas para enfrentar el narcotráfico.

Detalló que en Colombia estará el 8 y 9 de septiembre, y en Chile los días 10 y 11, e indicó que por el momento descarta Brasil y Argentina.

“En Colombia uno de los temas es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también la aplicación de programas de bienestar, porque hay que atender las causas. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias”, indicó.

Llamó a combatir la desigualdad y la pobreza y que se busque vivir en una sociedad mejor, “eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia (…) No se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, leyes más severas, cárceles. Eso no funciona”.

Añadió que “cada vez que aplican esos planes autoritarios que muchas veces violan derechos humanos porque son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas, todo eso no resuelve, no se puede enfrentar el mal con el mal. La paz es fruto de la justicia, esto los conservadores no lo internalizan y reprochó que se burlen de esas propuestas “y se siguen burlando cuando hablo de abrazos, no balazos. Tengo la convicción de que esa es la estrategia: atender las causas”.

Consideró que tanto consumo de droga es porque hay insatisfacción, “porque hacen falta deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz. Todo se enfoca hacia lo material y ese modelo ha resultado un fracaso. Nosotros nos hemos protegido por nuestras costumbres, nuestro pasado, por el México profundo. Eso nos ha ayudado mucho a que no se consuma droga”.

Admitió que es indudable que en México hay tráfico de droga, pero no consumo, o es muy poco.