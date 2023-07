AMLO pone en "pausa" ataques contra Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Por lo pronto pausa” dijo el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en torno a hablar de la aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, de quien este martes ya no la mencionó, pero arremetió contra la oposición.

Sin referir a la senadora, el mandatario indicó que “no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos sino si hemos sido consecuentes o no en la vida y hemos actuado con rectitud y honestidad porque eso es lo que el pueblo de México necesita”, es decir que sean “honestos íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares. No gente que tiene como Dios al dinero”.

Criticó también que quienes se fijan sólo en lo material están “acomplejados que tienen que vivir colmados de lujos. Eso es lo que está en cuestión básicamente”.

Sobre la resolución del INE, “ayer hablé de que lo iba a acatar bajo protesta porque además de que limita mi libertad, me impide informar al pueblo, que hay un grupo que está acechando, que quiere regresar al gobierno para robar” y agregó que buscan luchar por la justicia y la democracia.

“Cómo es que no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos, por qué no lo voy a decir”, expuso.

Aunque después expresó que va a esperar y “hay que tenerle confianza a la gente”, insistió en que “estaban ya muy descarados, están pero con una maniobra como en el tiempo de Fox, con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente”.