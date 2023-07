AMLO acusa que hay una guerra mediática contra su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una guerra mediática contra su gobierno y advirtió a la población: “Ojo mucho ojo, no te dejes engañas, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras cuando estés escuchando la radio”.

También dijo que hay manejo de bots en las redes sociales, “la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal incluido dinero del gobierno de Estados Unidos para atacar al gobierno que represento, una guerra mediática” y agregó que desde años anteriores se daban campañas con mucho dinero de oligarcas.

Dijo que uno de los cambios es que se puede ejercer el periodismo en México “y no hay que irse a hacer el periodismo en Estados Unidos al menos porque el Estado no persigue a periodistas. No hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta”.

El mandatario federal señaló que por esa libertad a la prensa es que se da esta campaña, porque a nadie se le molesta, se le amenaza, se garantiza el derecho a disentir, “pero sí es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación”.

Se lanzó contra Radio Fórmula, “que abre con Ciro (Gómez Leyva) y luego López Dóriga y Pepe Cárdenas, que tiene problemas conmigo desde hace 30 años. Me hizo una entrevista en 1988 cuando era candidato a gobernador en Tabasco, pero grabada o pre grabada y nunca la pasó, quién sabe qué hizo con el material. Estoy esperando todavía escuchar. La enlató 35 años, desde entonces”.

Dijo que esa información que da cuentas en dichas cadenas de radio, “nos dejan así, nos aturden porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”.

Alertó sobre la que considera “guerra mediática” porque, de acuerdo con una encuesta que expuso, publicada por El Economista con información del Inegi, cerca de 70 millones de población en zonas rurales no tienen internet, pues solo hay 42.6 por ciento con este servicio, contra el 81.7 de los 128 millones de habitantes en México, que tienen televisión en este sector de la población.

“Esto es importante porque a veces pensamos, por ejemplo, los que se manejan en redes sociales, se piensan a que todo mundo está informado. Si sacamos el promedio estamos hablando del 65 por ciento y 35 por ciento no tiene y no todo internet se usa para redes sociales (…) Hay muchas cosas que se ocultan por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más”, apuntó.