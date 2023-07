AMLO critica el “manejo tendencioso” de la información; como ejemplo pone... a Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el “manejo tendencioso de la información” para manipular en víspera de elecciones y para ejemplificarlo presentó un video sobre las encuestas que contrató el periodista Ciro Gómez Leyva en el proceso de 2012.

En su conferencia matutina, el presidente comentó: “y después del daño causado: ‘ustedes perdonen, nos equivocamos’”, y comparó la situación con lo que hoy sucede en el caso de Xóchitl Gálvez.

López Obrador reprodujo un video de 2012, en el que Gómez Leyva reconoce que la serie de encuestas sobre la elección presidencial que GEA-ISA presentó en espacios informativos de Milenio estuvo lejos de la votación final, porque se llegó a manejar una ventaja de 18 puntos de Enrique Peña Nieto sobre el candidato López Obrador, y al final la diferencia fue de 6.5.

Actitudes truculentas, falsarias, hipócritas

“La supuesta aceptación del error de Ciro y de Milenio es un truco, es una actitud falsaria, hipócrita. ¿Por qué? Imagínense lo que significa más de 100 días informando que Peña Nieto iba por las nubes, lo que implica de propaganda, de manipulación. ¿Y ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí, fue una estrategia perversa para beneficiar a un candidato y a un partido”, aseguró el presidente.

También reprochó que los 6.5 puntos de diferencia con que se impuso el entonces candidato priista se obtuvieron mediante un fraude que implicó destinar miles de millones de pesos a la compra de votos.

“¿Pruebas? Ahí está en la cárcel el director de Pemex (Emilio Lozoya), que recibía dinero para la campaña de Peña Nieto. Además, su confesión de cómo repartía dinero a políticos y a periodistas.”

Destacó que lo interesante es que ahora retoman la misma estrategia con una nueva encuesta que se dio a conocer en el programa de Ciro Gómez Leyva. “De casualidad la vi en la tarde, con Pepe Cárdenas, y seguramente pasó y paseó por toda la programación; ese es el nado sincronizado”.

Advirtió a la población “que se cuiden de todas esas campañas falsas y de todos esos medios y periodistas que no tienen ética, que no son honestos; que desde luego los escuchen, pero que actúen de manera precavida, que no se dejen manipular”.

Al insistir en la encuesta de 2012, el presidente dijo que al reconocer el error y decidir no volver a hacer encuestas “quisieron dar atole con el dedo” y reiteró que “no tienen autoridad moral” y que “es pura hipocresía”.

También contra la encuestadora GEA-ISA

“¿Ustedes saben que el dueño de GEA-ISA –para vergüenza– es hijo de Reyes Heroles? De don Jesús –además, lleva el mismo nombre– que fue director de Pemex cuando Calderón y, antes, con Zedillo, secretario de Energía; fue el que empezó a vender las empresas petroquímicas de Pemex”, soltó el presidente.

Ahora, agregó, “aparece como el dueño de GEA-ISA, pero en realidad el que maneja GEA-ISA es un señor de nombre Guillermo Valdés, que fue asesor de Calderón”.

A Valdés lo acusó de mantener en números arriba a Calderón y de participar en la “preparación del fraude de 2006”, para después ocupar el cargo de director del Cisen; “la oficina de espionaje del gobierno, cuando García Luna”.

El presidente se justificó por exponer el tema en su conferencia matutina: “no cambian. Bueno, sí van cambiando, porque Ciro ahora tiene mucho más dinero que el que tenía en ese entonces”.

Encarrerado, remató contra Ciro Gómez: “Y ya no está en Milenio, ahora está ayudándole a Olegario Vázquez, un gran empresario que tenía muchos contratos con el gobierno, y en la cadena Radio Fórmula, que también ‘canasteaba’ dinero del presupuesto, dinero del pueblo”.