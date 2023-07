“Háganmela buena que tenga mil 400 millones”, dice Xóchitl Gálvez en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).– La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, pidió a la organización Ley y Democracia suspender la movilización a la que convocó para el próximo domingo en defensa de su propuesta política, pues lo pueden catalogar como acto anticipado de campaña o pueden infiltrarla y reventarla con provocadores.

En su visita a Morelos para convocar a conseguir las 150 mil firmas necesarias para participar en el proceso, la también senadora dijo que no pedirá a los otros aspirantes que se bajen del proceso, a pesar de que las encuestas la favorecen, pues “en este proceso somos necesarios todos, los respeto y sé que han trabajado para tener un lugar”.

Desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la investigue, “no va a encontrar nada”, remachó. “Háganmela buena que tenga mil 400 millones, cómo se ve que no tienen puta idea, nunca han creado un empleo”, sostuvo ante empresarios la mañana de este miércoles. Los llamó a que se vuelquen a conseguir las firmas necesarias para impulsarla “porque estaban chingue y chingue que me apuntara”.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, dijo que los empresarios deberían salir a defender el secreto bancario y el código fiscal. Sostuvo que tiene claro “que toda la gente le tiene miedo al presidente, pero yo no tengo miedo, no sólo porque tengo muchos ovarios, también porque no me van a encontrar nada, no he hecho nada malo ni ilegal”, aseguró.

Previo al encuentro tuvo una reunión con el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. “Lo felicité por las agallas que tiene, por la caminata por la paz que hizo hace unos días. No es posible que Morelos, siendo un estado tan chiquito, sea primer lugar nacional en feminicidio, que la extorsión esté generalizada, mientras que el gobierno local no hace nada”, dijo.

En el encuentro participaron empresarios del transporte, la construcción, la industria restaurantera, comerciantes, entre otros. Además, estuvieron presentes la esposa del exgobernador Marco Adame, Mayela Alemán, quien la víspera se destapó a la gubernatura; así como Jorge Messeguer Guillén, exsecretario de Gobierno y Transporte con Graco Ramírez, y el priista Vinicio Limón, exlíder de la CTM en Morelos.