Para burlar sanción del INE, AMLO anuncia nueva sección "No lo digo yo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo “cepille”, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sección “No lo digo yo” para exhibir declaraciones o imágenes contra la oposición y el primero en salir fue el expresidente Vicente Fox.

Expuso un fragmento de entrevista de Fernando del Collado en la que Fox declaró: “que los güevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, a trabajar carbones, como dice Xóchitl”.

El presiente respondió: “Ahí está. INE, IFE ya me di por notificado no voy a decirlo yo” y al dar paso a la sección de quién es quien en las mentiras de la semana, le dijo a Ana García Vilchis “lo vas a decir tú”.

Mostró el fragmento para destacar que el exmandatario panista apoya a Xóchitl Gálvez a quien señala como la elegida para ser candidata presidencial en 2024.

Dijo que es necesario difundir todo para que la población no se deje engañar.

“Esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el porqué somos distintos. Cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas contrapuestas de concebir a México y al mundo. Dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, eso es lo que está en el fondo de todo el debate y qué bueno que haya definiciones, quién está con quién, que no haya simulación”, señaló.

El mandatario agregó que también hay una corriente simuladora, por ejemplo, la llamada sociedad civil, de los independientes, de los que no tienen partido “cuando en realidad todos tenemos una postura política. Es falso eso de que no me interesa la política”.

Dijo que esta estrategia es para evitar que la población participe en cuestiones de política y que no hay problema en definirse porque lo que está mal es la hipocresía y no ser consecuente.