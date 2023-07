“Será como el sistema de salud de Gran Bretaña”: Batres presume IMSS-Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que el programa IMSS-Bienestar que promueve el gobierno federal y al que ya se incorpora la red de salud pública de la Ciudad de México, “será como el sistema de salud de Gran Bretaña”.

Durante la inauguración del Centro de Salud de la Central de Abasto (Ceda) en la alcaldía Iztapalapa, recordó un documental hecho por el cineasta Michael Moore, en el que explica cómo funciona el servicio nacional de salud de Inglaterra y que, según él, es gratuito, universal y de calidad.

Cambio a IMSS-Bienestar no afectará a trabajadores de la salud, dice el gobierno de la CDMX

Luego, el exsenador morenista hizo la comparación del sistema mexicano con el inglés:

“Cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador… desapareció el Seguro Popular porque cobraba; porque, además, subrogaba servicios a los privados, no era un servicio de salud público y comenzó una transición. ¿Cuál va a ser nuestro Servicio Nacional de Salud como el que tienen los británicos? El IMSS-Bienestar”, dijo.

Agregó que, como el servicio de salud de la CDMX, el nuevo Centro de Salud de la Ceda formará parte del IMSS-Bienestar.

Todo el servicio de salud para la población –abierto– es el IMSS-Bienestar. Entonces, ‘que no tengo IMSS, que no tengo ISSSTE, que no tengo ISSFAM; tengo IMSS-Bienestar’. Solo hace falta un requisito para tener IMSS-Bienestar: ser una persona, punto. Y con eso se accede a los servicios del IMSS-Bienestar, Ese es el objetivo”, agregó.