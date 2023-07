"Corcholatas" están pensando en debatir: Ebrard

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).–El excanciller Marcelo Ebrard Casaubon, aspirante a encabezar la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, dijo en su paso por Cuernavaca que las demás corcholatas “están pensando” la idea de participar en un debate como él mismo lo propuso, además de que afirmó que él “va ganando” la contienda y descartó fricciones con sus compañeros.

Con una hora de retraso, debido a un bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca ocasionado por un accidente automovilístico, el también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, arribó a las inmediaciones del mercado Adolfo López Mateos, el más grande del estado, ubicado en pleno centro de Cuernavaca y ante medios de comunicación aseguró que él le dará continuidad a la 4T.

En breve entrevista, hizo un recuento de los logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador en estos cinco años de gobierno, y recordó que él lo ha seguido y apoyado desde el año 2000. Aseguró que él va ganando en la contienda por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y sostuvo que sus propuestas están siendo tomadas en cuenta.

En relación con la idea de hacer un debate de propuestas, dijo que los otros aspirantes lo están pensando. “¿Y la transparencia la aceptaron?”, se le preguntó. “La transparencia pues es ya una obligación que tenemos todos, ahí tenemos que dar un informe”, respondió. “Pero no han aceptado tu propuesta de los 5 millones”, se le insistió. “Cómo no, si ya la aceptaron todos”, respondió. “Y no dijo Adán Augusto que él no aceptaba”, se le recordó. “Ah, bueno, él no sé, pero los demás sí”, respondió entre risas.

En el recorrido que comenzó en el Mercado López Mateos, dijo que él de niño venía a esa central de abasto “a comprar huaraches”. Estuvo acompañado por líderes de los comerciantes, entre ellos Emilio Rosas Rico, quien dijo al reportero que van con Marcelo Ebrard en esta contienda. También apareció el eterno aspirante a la gubernatura de Morelos, por el PRI, David Jiménez González, quien hasta el mes pasado era embajador de México en Honduras.

“Aquí estamos acompañando a Marcelo, porque él va a continuar la transformación del país”, sostuvo el también exmagistrado del Tribunal Federal Fiscal, entre otros cargos. Entre gritos de “presidente, presidente”, Marcelo Ebrard realizó a tumbos el recorrido entre los puestos del mercado. Se comprometió a que en el futuro se realice una inversión fuerte en la central de abastos, ello a pesar de la regla de no hacer propuestas.

Más tarde, visitó el edificio de la antigua estación del ferrocarril en Cuernavaca, que ahora ocupa la Academia de Música Benning, ahí atestiguó un pequeño recital de las y los alumnos. Después del mediodía presidió un mitin en una de las glorietas de la colonia Antonio Barona, de las pobladas y populares de Cuernavaca. “Vamos a estar visitando las colonias populares, porque esa gente es la que nos ha apoyado, la que más nos representa”, dijo el excanciller.

Cabe mencionar que una de las personas que lo acompañó en los recorridos de este domingo fue David Jiménez González, quien hasta el 1 de junio se desempeñó como embajador de México en Honduras, pero ahora renunció para acompañar el proceso de Ebrard. Quien fuera senador y magistrado del Tribunal Federal Fiscal, y priista de toda la vida, se dijo convencido de que él único que puede dar continuidad a la transformación iniciada por López Obrador.