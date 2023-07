Hallan maletas con restos humanos en Pachuca; Cártel del Noreste se atribuye el ataque

HIDALGO (proceso.com.mx).–Restos humanos distribuidos en maletas y bolsas de polietileno fueron localizados esta mañana en bulevar Everardo Márquez de Pachuca, en el Trébol la Paz, con un mensaje en el que el Cártel del Noreste se atribuye el ataque, por una supuesta disputa con Los Zetas Vieja Escuela. Tras el hallazgo, el Gabinete de Seguridad, que integran la Secretaría de Gobierno, policía estatal y procuraduría, negó la exigencia de grupos del crimen organizado en Hidalgo.

Las piezas humanas, así como la narcomanta, fueron dejados en las letras gigantes que conforman la palabra Pachuca, en los límites de esta ciudad con el municipio conurbado de Mineral de la Reforma.

Cuerpos desmembrados son arrojados en maletas en una vialidad de Pachuca, esta mañana.

El crimen se lo atribuye, según mensaje firmado, el Cártel del Noreste, y lo relaciona con una disputa con La Vieja Escuela.

No hay cárteles detectados en Hidalgo, dicen autoridades. pic.twitter.com/CwMonJzAh2 — Áxel Chávez (@axelchl) July 2, 2023

Em conferencia de prensa emergente, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, informó que alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura del Trébol la Paz, elementos estatales detectaron a tres personas que bajaban maletas. Al acercarse, afirmó, los sujetos abordaron un vehículo con el objetivo de huir, lo que derivó en una persecución sobre el bulevar Colosio, que culminó en el bulevar Ramón G. Bonfil, a la altura de la preparatoria Zoebich, donde les dieron alcance.

Ahí, añadió, fueron asegurados cuatro sujetos: tres originarios de San Luis Potosí y uno del Estado de México. Este último, precisó, tiene su domicilio en Tizayuca. También, la camioneta Ford Escape en la que viajaban, con placas de San Luis, fue puesta a disposición del ministerio público, así como un arma corta con cartuchos de diferentes calibres que encontraron en la unidad.

El mando confirmó que “al realizar la inspección del lugar donde estaban bajando las maletas se localizan las bolsas negras; en su interior, al parecer, pertenecen a dos cuerpos desmembrados (sic), con un mensaje atribuyéndose este hecho el Cártel del Noreste”.

No obstante, durante el curso de la conferencia el subprocurador Oriente del estado, Caleb Guadarrama Martínez, actualizó que era un solo cuerpo, “de una persona muy obesa”, aunque también fue cuestionado que inicialmente, con base en información que se obtuvo de elementos, se refirió que había dos cabezas humanas entre los restos, que fueron dispersados tanto en, al menos, cuatro maletas como en dos bolsas negras.

El mensaje colocado igualmente sugiere que era más de una víctima, al decir, en un fragmento, “deja de mandar estos pendejos a la muerte”.

En la lona colocada junto a los vestigios, la firma hace referencia al Cártel del Noreste y va dirigida a La Vieja Escuela; ambos, escisiones de Los Zetas.

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, insistió en que en la zona metropolitana de Pachuca no tienen identificado a ningún cártel y sugirió, al igual que el subprocurador, que los homicidios no ocurrieron en el estado, sino que “los vinieron a arrojar”.

Lo anterior lo consideraron por el nivel de descomposición de los fragmentos, que en los peritajes iniciales, afirmó Guadarrama Martínez, arrojó entre siete y nueve días desde los asesinatos. En este tenor, Olivares aseguró que los actos delictivos no ocurren en Hidalgo y que los cuerpos desmembrados “los vinieron a tirar”, por lo cual también sostuvo que no permitirán que la entidad se convierta en un “tiradero de cadáveres”.

Cuestionado sobre el simbolismo de colocar los fragmentos óseos junto con la lona en una de las entradas a la capital del estado, justo donde se encuentran las letras gigantes con el nombre de la ciudad; esto, por la insistencia de considerar que el o los cuerpos fueron tirados y se trataba de un suceso ajeno a la entidad, el funcionario no lo consideró relevante para desvirtuar el discurso de que “tiran” los cuerpos, aunque las autoridades sostengan que estos hechos no están relacionados con móviles criminales que ocurren en Hidalgo.

“No es minimizar, aseveró, “más bien, hay que destacar que esta acción fue contrarrestada de manera inmediata con las fuerzas de seguridad del estado, lo que no acontece en muchos otros lugares”, replicó.

Asimismo, mantuvo la postura de que no existen organizaciones delictivas en la demarcación.

“Se está generando un blindaje en el estado, eso sí les podemos asegurar, no vamos a permitir que llegue el crimen organizado. No tenemos ningún compromiso ni componenda con ellos. No hay ninguna razón. Ustedes seguramente en el pasado escuchaban que tal o cual funcionario, o tal o cual presidente municipal, ya había entregado la plaza, ya había pactado con el crimen organizado. En el estado de Hidalgo eso no sucede”, afirmó.

Aunque los funcionarios negaron la incursión de grupos –postura que coincide con la del gobierno anterior, a cargo del expriista Omar Fayad Meneses–, informes de inteligencia federal y militar a los que ha tenido acceso Proceso señalan la operación de Zetas Vieja Escuela –mencionados en el narcomensaje–, en pugna con otros grupos como Los Pepes y el autodenominado Cártel de Hidalgo, más la presencia de grupos de narcomenudistas vinculados con la Unión Tepito.

Al matizar acerca de la negativa, el secretario de Seguridad expuso que, con base en la información de inteligencia intercambiada con la Federación, el Cártel del Noreste opera en Tamaulipas y entre los límites de Veracruz y San Luis Potosí –entidades que lindan con Hidalgo–, por lo que no descartó un intento de incursión.

“No es un cártel como tal en el estado, pero tratan de tantear la posibilidad de poder entrar, pero no vamos a permitir que pase”, aseveró, además de indicar que no tienen identificado al presunto líder de Vieja Escuela Roberto Saavedra, alias “el Comandante” al que hace referencia el narcomensaje dejado, y que no habían avistado intención del Cártel del Noreste por ingresar a este territorio antes de este suceso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) procesó el lugar de los hechos y sigue con las investigaciones del hallazgo.

El secretario de Seguridad acotó que no tienen ninguna denuncia de alguna persona desaparecida “con las características que se encontraron”; es decir, que pudieran corresponder a los fragmentos hallados en las maletas; no obstante, indicó que la PGJEH continuará con las investigaciones.