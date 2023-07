AMLO reprocha a Calderón por no hablar de García Luna, pero descarta juzgarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el exmandatario Felipe Calderón no quiere ayudar y prefiere guardar silencio por los actos delictivos de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Debería de hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo, o decir: ‘Cometí un error —que en política los errores son como crímenes— y lo invité a participar y le di mi confianza, y me engañó, pero yo no supe’”.

El mandatario federal agregó que otra opción de Calderón es decir: “‘Como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento, y me pongo a disposición de la justicia’. Que diga algo, algo, algo”.

Aunque el expresidente panista reside en España, considera que está muy atento de todo lo que pasa en México, porque casi diario publica mensajes.

“No hace falta que venga aquí, nada más que escriba un texto o grabe un video, que diga algo. ¿Por qué el silencio? Y habla de otras cosas, que lamentablemente falleció una niña atrapada en el elevador en Quintana Roo, de eso sí ahí está, y hasta con insultos y demás, y de otras cosas, pero de este tema, que es central, silencio completamente. Pero, bueno, así es esto”, señaló.

AMLO descarta juzgar a Calderón; consulta popular no fue viculante, dice

Como en varias ocasiones, el presidente de nuevo descartó que sea juzgado en México y prefiere que lo haga él mismo y hable, porque su postura es que, aunque en la consulta popular a la que llamó la mayoría de la gente se pronunció por sí investigarlo, por no alcanzar la vinculación, no se cumplió lo decidido por quienes participaron.

“El porcentaje es del 40 por ciento, creo que participó como el 20 por ciento, ¿no? Porque el bloque conservador y los medios de manipulación, pues no iban a promover una consulta; esos promueven cuando se trata de algo que les ayuda a ellos, a sus intereses creados”, dijo.

También se quejó de que los medios no informen lo relacionado a García Luna, que entre sus actividades destaca el operativo “Rápido y Furioso” que, acusa, fue concertado entre los gobiernos en turno de México y Estados Unidos.

“Se pusieron de acuerdo con una agencia en Estados Unidos para introducir armas y el plan era que esas armas tenían sensores para darles seguimiento y, como iban a llegar esas armas a manos de la delincuencia, con esos sensores iba a poder detectar a estos grupos y actuar en contra de ellos, imagínense. Ni en el cine ni ninguna serie se atreven a eso, en las series sobre estos temas son más realistas”, dijo.

Sin embargo, las armas llegaron a manos de la delincuencia, no hubo detenciones y se usaron para cometer asesinatos, tanto de mexicanos como de estadunidenses; y recordó que se abrió una investigación en Estados Unidos, “pero también le dieron carpetazo allá”.