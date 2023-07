AMLO responde a Creel: "No sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“No sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al diputado Santiago Creel que lo acusó de atacarlo y discriminarlo por su color de piel y de ojos, por lo que le tocó entrar en la nueva sección “no lo digo yo”.

El mandatario aclaró que “nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel y sus ojos es mentira completamente, aclararlo nada más”.

También afirmó que siempre ha estado a favor de los pobres, “por el bien de todos primero los pobres. Siempre he estado en contra del clasismo, racismo, discriminación y siempre en contra de la corrupción”.

Este jueves el presidente reprodujo un video como segundo ejemplo de la sección que inició este miércoles, titulada “no lo digo yo” para escuchar el reclamo que hizo Creel durante una conferencia de este lunes en la Cámara de Diputados.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, reprochó Creel Miranda.