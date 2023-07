Ebrard se deslinda de bardas: “No le puedo decir a la gente que no las pongan”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– "Las bardas y los espectaculares no son algo que yo mande que pongan; no le puedo decir a la gente que no pongan bardas”, declaró este jueves Marcelo Ebrard Casaubón, como manera de deslindarse de la polémica sobre el origen de los recursos que financian la propaganda a favor de los aspirantes a la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024.

Preguntado, durante su gira en Guadalajara, sobre las bardas pintadas en el país, el excanciller aseveró que esta práctica “no es ilegal”, y aparte señaló que los espectaculares y las bardas que lo promocionan “son mucho menos que los demás compañeros”, es decir, de Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández.

En una conferencia de prensa, Ebrard ofreció una nueva explicación para justificar la existencia de espectaculares a su favor: después de sufrir un duro desmentido de la editorial Aguilar, que rechazó haber pagado por la campaña publicitaria, el aspirante a la candidatura sugirió hoy que “librerías” y “diferentes tipos de promotores” pagaron por los espectaculares.

Los espectaculares que promocionan a Ebrard, Sheinbaum y López se encuentran bajo la lupa del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha empezado a elevar el tono respecto a los procesos de selección de los candidatos de Morena y del bloque opositor, reunido en el Frente Amplio por México.

Desde el arranque de su precampaña adelantada, las tres figuras principales de Morena se han deslindado de las pintas y de los espectaculares que tapizan las ciudades del país, con el argumento –inverosímil– de que las campañas publicitarias son financiadas por simpatizantes, a quienes no conocen.

“Hay gente, la gente que quiere poner bardas, las puede poner, eso que yo sepa no está todavía restringido y, además, nosotros somos los que tenemos menos”, comentó Ebrard, al insistir: “Hasta donde sabemos el legal, no hay ninguna prohibición”.

En la capital de Jalisco, Ebrard también sostuvo que él encabeza las intenciones de voto, y llamó a sus “compañeros” a apoyarlo cuando gane la encuesta. “No creo que nadie se vaya a ir a otro partido”, agregó. Y repitió que, una vez ganada la contienda, buscará debatir “enseguidita” con Xóchitl Gálvez, quien se encarrila a encabezar la candidatura del Frente Amplio por México.