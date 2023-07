Es “muy buena noticia” el crecimiento de 4% en la economía anunciado por el Inegi: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró como “mucho muy buena noticia” el dato de 4% de crecimiento que dio a conocer el Inegi; tachó a los expertos que pronosticaban lo contrario de “conservas” y dijo que va a patentar su modelo económico para que no se lo plagien.

Aunque aseguró que “para nuestros adversarios conservadores no es buena noticia”, no hay estancamiento “y ya salimos, porque estábamos en términos cuantitativos… con la pandemia se cayó el crecimiento de nuestra economía como no había sucedido desde casi un siglo y salimos adelante y ya estamos arriba de cero”.

Recordó que la economía mexicana llegó a estar en -12.3, -12.8 con la pandemia.

De acuerdo al informe, indicó que “‘para junio de 2023 el indicador oportuno de la actividad económica estima una variación anual de 4%, un crecimiento 4% en el indicador global de la actividad económica. En mayo de 23, 2.4; junio de 23, 2.8. En el caso de la actividad secundaria, 0.4. En el sector terciario, 3.0, superior 5.7; es 5.1 en el sector secundario, lo que son industrias y comercio; y servicios, sector terciario 5.7”.

Se quejó de que “los expertos son muy conservas” porque pronosticaban que con las políticas del actual gobierno, México no se recuperaría o llevaría mucho tiempo, como un efecto de “L” y su administración sostuvo que la caída y recuperación sería en “V”.

“¿Se acuerdan cómo decían, que había que comprar dolaritos? No sé cómo van a reparar el daño que causaron a muchos que les hicieron caso”, dijo.

El mandatario federal ironizó al afirmar que va a patentar el modelo económico y financiero que aplicó, “para que no nos vayan a plagiar el modelo, que tiene que ver con la economía moral y con el humanismo mexicano. Lo logramos porque, en vez de hacer lo que siempre llevaban a cabo en épocas de crisis de apoyar arriba con la idea peregrina de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica a los de abajo”.

Su modelo, explicó, también fue dar dinero y apoyar a los más pobres y con eso beneficiar a los de arriba, pero no contratar deuda y con la ayuda de la recaudación fiscal.

Presumió que por esas razones también el peso se mantiene fuerte frente al dólar.