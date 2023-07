“No nos dejan verlo”, deploran abuelos del niño del kínder de Izcalli; piden que se los entreguen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los abuelos de Cristopher, el menor que supuestamente fue agredido en la escuela “Frida Kahlo” del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, lo que habría provocado el enojo de los padres, ahora detenidos por golpear y amenazar a una maestra y a la cocinera de la escuela, pidieron a la Fiscalía que les entreguen a su nieto.

Explicaron que la molestia de los padres se acrecentó debido a que llevaban una semana pidiendo a la escuela información sobre lo sucedido a su hijo, pero no obtuvieron respuesta, y reiteraron que fue la desatención de la directora la que generó la ira.

Alberto Hernández, abuelo paterno, expuso que a su nieto lo tienen incomunicado, y la abuela materna, Cecilia Espinoza, se quejó de que no se les ha informado nada de su estado de salud y ni siquiera de dónde duerme.

"No sabemos, no nos dan ningún informe. Lo dejaron ahí, lo subieron a las escaleras y no nos dejaron verlo. Es solo un niño de tres años y no sé nada de él. El niño se despertó llorando y yo quería saber en qué estado estaba, si lo tenían en una camita, algo, no sé, no me dejan pasar", comentó Cecilia Espinoza.

Los abuelos pidieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, “que nos apoye y nos ayude; precisamente, antes de hacer otra cosa, que piensen que es un menor de edad y que él nada tuvo que ver”.

uD83DuDDE3?| Padres de la pareja que agredieron a la maestra y la empleada del Jardín de Niños Frida Kahlo en #CuautitlánIzcalli, exigen a la Fiscalía del Estado de México les entreguen a su nieto Cristopher de tres años de edad



uD83DuDCF8Claudia Terrón | El Sol de Toluca pic.twitter.com/BFCTu8zxTq — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) July 20, 2023



Por su parte, la agredida, la profesora Brenda, explicó que es posible que el menor se hubiera herido en la resbaladilla, donde los niños juegan de manera ruda en la escuela ubicada en la colonia Lomas de Cuautitlán.

Poco después de haber golpeado a la maestra, los padres del niño, Jesús “N” y Laura “N”, fueron detenidos. Ambos negaron haber ido armados a la escuela.

Las autoridades informaron que Jesús “N” tiene antecedentes penales y que el mismo día en que fue detenido se conoció que había sido denunciado por una vecina, quien lo acusó de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” habría golpeado a la mujer denunciante en al menos dos ocasiones, en tanto que otro vecino lo acusó por amenazas de muerte con arma de fuego.