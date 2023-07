AMLO recibe a la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en la mañanera a Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, una histórica organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura militar.

Estela de Carlotto Foto: Eduardo Miranda

La mujer, de 92 años, sostenida por su bastón y flanqueada por el Presidente mexicano, envió un mensaje de unidad en Latinoamérica para que haya “verdad, memoria y justicia” por todos los desaparecidos en el continente.

Sobre todo este es mi mensaje: estrechemos los brazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria la justicia y el Nunca Más”, dijo en Palacio Nacional, sostenida por su bastón y flanqueada por el Presidente mexicano.

“Es un poco inesperado, no es que no hable, hablo todo el tiempo. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, y mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo el cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar Nunca Más. No es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica”, añadió.

López Obrador resaltó que la histórica buscadora De Carlotto es un símbolo de la resistencia y la defensa de los derechos humanos.

“Al mismo tiempo Estela es la defensora de América Latina y el mundo de quienes padecen por el autoritarismo, que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América”, resaltó Lopez Obrador.

La activista en derechos humanos se encuentra con su hija Claudia Carlotto; una nieta recuperada Victoria Montenegro y por Carlos Alfonso Tomada, embajador de Argentina en México.