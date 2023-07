CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tres jóvenes de la comunidad de Mezcala continúan desaparecidos desde el pasado domingo cuando salieron a pescar al Río Balsas.

Los propietarios de lanchas y pescadores han suspendido la actividad pesquera.

“Son cien familias que no tienen para comer, porque solo se dedican a la pesca, estamos sin dinero”, clamó Javier Bautista Garduño, dirigente de la Unión de Pescadores San Rafael de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri.

Fue la mañana del domingo cuando Ángel Cabrera Ávalos de 35 años; su hijo Ángel Cabrera García, de 16; Juan Carlos Catalán, de 19 y Guadalupe Bautista Astudillo de 30 cuatro hombres salieron a la pesca del día en dos lanchas.

Las lanchas fueron halladas por familiares y pobladores flotando en el paraje El Cangrejo del río Balsas, ubicado una hora y media de distancia en lancha. El miércoles Ángel García Cabrera llegó por sus propios medios a la comunidad, pero presentaba golpes en el cuerpo por lo que fue ingresado a un hospital.

Agentes de la Fiscalía General del Estado, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y soldados iniciaron la búsqueda hasta el martes, cuando los vecinos cerraron por cuatro horas la carretera federal Chilpancingo – Iguala.

Este viernes se cumplieron seis días de la desaparición, pero familiares y vecinos aún tienen la esperanza de que regresen con vida.

Javier Bautista Garduño, papá de Guadalupe, informó que los 50 propietarios de lanchas, e igual número de trabajadores suspendieron la actividad pesquera ante el temor de desaparecer.

En las orillas del río Balsas, en Mezcala, mujeres, hombres, ancianos y niños esperaban impacientes alguna novedad en la búsqueda casi no han dormido y no tienen hora para comer.

Las lanchas permanecen ancladas a la orilla del embarcadero.

La mayor parte de la población se dedica a la pesca. Salen desde las ocho de la mañana y regresan alrededor de las 6:00 de la tarde. Se puede pescar hasta dos kilómetros río abajo.

El líder de los pescadores aseguró que son 100 personas que se quedaron sin trabajo.

“Se suspendió la actividad por el miedo de lo que le pasó a mi hijo Guadalupe Bautista. El problema se presentó en un punto que se llama Laguna del Cangrejo, en donde vamos a pescar, pero ya nos tenían prohibido ir, pero mi hijo no pescó allí, sino que ahí fueron a dar las lanchas”, explicó.

Dijo que acompañados de agentes de la Fiscalía estatal fueron a recoger las lanchas. En el lugar sólo encontraron atarrayas y mojarras muertas.

“La mera verdad ya estamos desesperados, llevamos así desde el domingo y no sabemos nada de nuestros hijos. Ya nuestras esposas están desechas”, lamentó.

Comentó que quieren ir hasta un punto conocido como “La basura” para verificar si es que se cayeron al río.

“Pero no queremos ir solos. Ya no queremos más desaparecidos, ahorita ya se nos cerró la pesca, ya no hay trabajo para nosotros”.