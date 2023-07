“No me voy a cansar de ponerlo”: AMLO exhibe otra vez video de Fox en el que pide eliminar programas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por tercera vez consecutiva el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la declaración del expresidente Vicenta Fox de que “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país”, por lo que se pronunció contra los programas sociales. “No me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox”.

Dijo que será insistente en el tema porque los medios de comunicación no difunden las declaraciones de Fox, “porque no les conviene”, y por eso lo exhibe en su conferencia.

“Si se pone aquí, se entera la gente, entre otras cosas. No hace falta que nosotros hagamos la crítica o que se haga un editorial, nada más con informar, con eso”, dijo.

Sin embargo, consideró que también el hecho de que denuncie y advierta en su conferencia lo ha llevado a que lo castiguen, “entonces para qué exponernos. No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos. Imagínense la revelación de lo que dijo Fox. Ponlo de nuevo”.

Criticó que Fox incluso “grabó unos mensajes para el PAN diciendo que él había creado el programa de la pensión a los adultos mayores, está pasando yo creo todavía, y al mismo tiempo diciendo esto, que va a desaparecer los programas sociales”.

Aseguró que es una rotunda mentira que Fox diga que él creó el programa de adultos mayores y al mismo tiempo aplique una doble moral de que los critique y pida que los quiten, lo cual; dijo, es lo que le sale del alma.

“Eso es característico del conservadurismo, esa hipocresía, ese doble discurso, esa doble moral.

Sobre que el PAN se deslindara de las declaraciones de Fox, el presidente respondió: “Sí, pero ahí sí lo que diga mi dedito. Pero lo que demuestra es lo que tienen guardado, su hipocresía, pero esto es lo que piensan, me canso ganso de que así piensan todos estos conservadores, corruptos”.

Afirmó que están muy nerviosos y desesperados, porque “era mucha el hambre, la sed de dinero. No tienen llenadera, son muy corruptos, ese es el fondo de todo. Se sentían los dueños del país, era una élite de traficantes de influencia, que se dedicaban a saquear al país”.

Lo peor, dijo, es que van a la iglesia los domingos “y se olvidan de la vida, de la obra de Jesús. ¿Qué, no Jesús estuvo a favor de los pobres? ¿Qué no es amor? ¿Dónde está el principio del amor al prójimo? ¿Dónde queda?