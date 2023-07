“No queremos ser atractivo electoral”, dice familiar de desaparecido a Ebrard en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Frente al aspirante presidencial Marcelo Ebrard Casaubón, la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón demandó que el Estado mexicano active mecanismos de rescate humanitario para encontrar a las personas desaparecidas, además de pedir que quienes tienen un puesto de elección popular acudan a los “tiraderos humanos, para que sientan el dolor de las familias buscadoras”.

Durante la “asamblea informativa” realizada en esta capital, Ramírez Magallón —cuyo esposo, el abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca, se encuentra desaparecido desde hace más de seis meses— planteó que los familiares de las víctimas “no queremos ser un simple atractivo de campaña electoral, queremos ser un recordatorio del infierno que se vive en Colima y que nadie sabe que existe hasta que le toca vivirlo”.

En su intervención ante cientos de asistentes, previamente al mensaje del exsecretario de Relaciones Exteriores, la mujer añadió:

“Esto es algo que no deseamos para nadie de ustedes, pero tiene que haber sensibilidad de todos para terminar con esta gran problemática” de la desaparición de personas.

María de Jesús Ramírez narró que el 15 de enero pasado el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes fue privado de la libertad junto con el líder comunal Antonio Díaz Valencia cuando ingresaban al estado de Colima provenientes de una asamblea realizada en la comunidad de Aquila, Michoacán, y desde entonces se desconoce el paradero de ambos.

Denunció el desinterés de los gobiernos de Indira Vizcaíno Silva (Colima) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) por investigar el asunto, pues “les importa un pepino la vida de nuestros familiares; se han querido blindar de la responsabilidad política que destapa la desaparición forzada de personas en nuestra zona”.

En el caso de Colima, indicó que a pesar de que ha acumulado miles de desapariciones forzadas en los últimos años, las autoridades colimenses dicen que no están rebasadas, pero “las familias buscadoras merecemos saber la verdad y tener aunque sea un cuerpo al cual llorar”.

Ramírez Magallón propuso: “Queremos una tregua con las personas que fueron contratadas para desaparecer a nuestros familiares. No estamos buscando culpables, estamos buscando a nuestros familiares. Pedimos que los captores los entreguen a la Cruz Roja, para que reciban atención médica si están vivos y que las embajadas de Estados Unidos los resguarden mientras programamos y hacemos trámites para su salida”.

Al tomar el micrófono, Marcelo Ebrard expresó que una de las razones principales por las que visitó esta entidad “es por el testimonio que acabamos de escuchar” y reconoció la “valentía e integridad” de Ramírez, a quien le dio las gracias.

“Ese testimonio compromete —añadió—, no podemos venir a Colima y no escucharlo, sería un error garrafal venir a un evento, hablar de temas importantes y no escuchar lo que está ocurriendo; por eso le agradezco profundamente que haya rendido su testimonio, porque es muy doloroso para todas y para todos”.

Presume Plan Ángel y…olvida a los desaparecidos

Enseguida, Ebrard dedicó la mayor parte de su discurso al tema de la seguridad, pero pese a ello no realizó ningún planteamiento específico relacionado con el fenómeno de la desaparición de personas en el país, ni con la situación que están viviendo las familias de las víctimas y lo que se debería realizar desde las instituciones para atender esa realidad.

Habló de su experiencia de una década en la Ciudad de México, primero como secretario de Seguridad Pública y después como jefe de Gobierno, en la que logró disminuir los índices de inseguridad, a pesar de que antes “era la más insegura del país; no había tantas desapariciones, pero sí había muchos delitos graves, principalmente secuestros y homicidios”.

Al referirse a su Plan Ángel, Marcelo Ebrard dijo: “Nosotros sí le vamos a entrar al tema de seguridad, como en la ciudad de México; hoy vengo a saludarlos y a pedirles que me den la oportunidad; queremos llegar a que Colima sea segura y a que tengan tranquilidad ustedes y sus familias, ahí queremos llegar y ahí vamos”.

Señaló que es necesario resolver el problema de la inseguridad, “hacer a nivel nacional lo que hicimos en la Ciudad de México; lo peor que podemos hacer es resignarnos ante los problemas; debemos hacer lo que sea para lograr la seguridad”.

Ebrard recordó que actualmente existen en el país 500 cuarteles de la Guardia Nacional, con más de 200 mil elementos para que el presidente en turno pueda llevar a cabo la estrategia de seguridad.

Esa corporación, refirió, es una sola fuerza a la que se le debe dar la mejor tecnología del mundo, lo que a su juicio no resulta muy caro, con drones, cámaras de alta resolución, inteligencia artificial, entre otras cosas.

“En seguridad tenemos el conocimiento, lo hemos hecho y hoy tenemos la posibilidad de realizarlo en todo el país para dar la seguridad más avanzada a la población”, expuso.

El exjefe de Gobierno capitalino contó que alguien le preguntó la razón por la que toca el tema de seguridad y “le contesté: porque me importa mucho, si no me importara el tema de seguridad lo más fácil sería eludirlo, porque es un tema peligroso y desagradable”.

Al llegar al evento, el aspirante morenista fue abordado por integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), encabezados por su dirigente, Martín Flores Castañeda, quienes le pidieron su apoyo para impulsar el rescate financiero del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), que se encuentra en riesgo porque el gobierno estatal tiene un adeudo con ese organismo por más de mil 600 millones de pesos.

Flores Castañeda se quejó ante Ebrard de que el exsecretario de Gobernación y también aspirante presidencial no les cumplió la promesa de intervenir en el asunto, con el argumento de que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva no había realizado los trámites para el rescate financiero.

Casi al final de su discurso, Ebrard Casaubón comentó que “el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo va a resolver (el caso del Ipecol) y yo tengo que estar comprometido para que se resuelva, porque somos parte del mismo equipo; cuenten con eso y conste que no me gusta hablar mucho a mí; lo que digo es simple y llanamente que tenemos la obligación de proteger a los servidores públicos. Llevo 23 años trabajando con AMLO, es una vida y la causa principal que siempre hemos defendido es acabar con la corrupción”.