No se busca un acuerdo con Lozoya, el daño que causó al erario es de 760 mdd: UIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insistió en que no desea llegar a un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en el caso Agronitrogenados, pues afirmó que el daño que supuestamente ocasionó con la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes asciende a 760 millones de dólares.

La postura de la UIF fue dada a conocer luego de que el exdirector de Pemex acusó al gobierno federal de intentar extorsionarlo por incrementar el monto de la reparación del daño que exige por los casos Agronitrogenados y Odebrecht de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares.

Mediante un comunicado, la UIF responsabilizó directamente a Lozoya de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que para el momento de la operación se encontraba en estado chatarra.

“El 29 de enero de 2014, Pemex erogó 275 millones de dólares en la compra de una infraestructura industrial (Agronitrogenados) que no estaba en operación desde 1999. El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, el C. Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd. En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta del C. Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares”, señaló la UIF.

Indicó que para realizar la transacción, Lozoya supuestamente recibió una “mordida” por parte del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, de 8.4 millones de dólares a través de transferencias internacionales que consideró como lavado de dinero.

Por lo que afirmó que para calcular el monto de la reparación del daño se deben tomar en consideración las consecuencias de las actividades atribuidas a Lozoya como ilícitas.

En tanto, la defensa de Emilio Lozoya recordó, a través de un comunicado, que la cantidad de 10.7 millones de dólares no fue propuesta por la defensa del exfuncionario sino por la UIF y Pemex desde el año 2022 y así fue solicitada también ante el juez de control que conocía en aquel entonces del asunto.

Por Agronitrogenados el gobierno federal firmó un acuerdo reparatorio con Alonso Ancira por 216 millones de dólares, de los cuales ya pagó 104 mdd y el resto deberá ser liquidado el 1 de diciembre próximo.